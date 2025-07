Vajon helyreáll a balatoni vonatközlekedés a hétvégére? Megszólalt a MÁV

Péntek reggeltől újraindul a vonatközlekedés az észak-balatoni vasútvonal teljes szakaszán, ahol a hét eleji vihar okozott komoly pusztítást. A MÁV szakemberei napokon át, éjjel-nappal dolgoztak a helyreállításon, hogy a hétvégére ismét zavartalanul elérhető legyen a Balaton északi partja. A vihar következtében többmázsás fatörzsek zuhantak a sínekre, oszlopok hajlottak meg, és száznál is több helyszínen rongálódott meg a vasúti infrastruktúra. A keleti országrészben is helyreállt a közlekedés, Debrecen térségében már ismét menetrend szerint járnak a vonatok.

Péntek reggeltől újra teljeskörűen közlekedhetnek a vonatok a vihar sújtotta észak-balatoni vasútvonalon – jelentette be a MÁV. A napokig tartó helyreállítási munkálatok után ismét elindulhat a villamos vontatás a 29-es vonalon, amelyet a hét eleji orkánerejű szél több helyszínen is megbénított. A vasúttársaság várakozásai szerint ezzel a Balaton északi partjának vasúti kiszolgálása is normalizálódik, időben a jövő hétre várt nyárias időjárás előtt.

A legsúlyosabb károkat a Balaton északi partján okozta a vihar: többmázsás fatörzsek zuhantak a sínekre, leszakították a felsővezetéket, sőt, több helyen el is hajlították a vezetékeket tartó oszlopokat. A helyreállítási munkák hétfő óta megállás nélkül folytak, éjszakai bevetésekkel is, és csak péntek hajnalban zárulnak le teljesen. Bár a pálya már csütörtökön is végig járható volt, azt egyelőre csak dízelmozdonyokkal használták: a Kék Hullám InterCityk teljes útvonalon közlekedtek, de a Katica InterRégiók és a Vízipók sebesvonatok egy szakaszon – Csajág és Balatonfüred között – még pótlóbuszokkal működtek.

Nemcsak a Balaton térségében okozott fennakadásokat a vihar: Debrecen térségében kedden szenvedett súlyos károkat az infrastruktúra, de mára ott is helyreállt a közlekedés. A Püspökladány–Biharkeresztes és a Nyíregyháza–Vásárosnamény vasútvonalakon már a megszokott menetrend szerint járnak a vonatok.

A MÁV közlése szerint a hét eleji vihar több mint egy tucat fővonalon okozott gondot: több mint száz helyszínen dőltek fák a sínekre vagy a felsővezetékre, és sok helyen vezeték is szakadt. A károk több mint 80 százalékát már kedd reggelre sikerült felszámolni. A helyreállításban több száz vasutas vett részt – sokan ügyeleti szolgálatban, vagy akár önkéntesen megszakított szabadsággal csatlakozva a munkálatokhoz.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás