Rendkívüli! Lezárták a Liszt Ferenc Repülőteret: eddig lesz megbénulva a közlekedés

Vihar miatt határozatlan időre lezárták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, miután a szél konténereket sodort a forgalmi előtérre, amelyek megrongálták a védelmi kerítést.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Magyarország légterén átvonuló heves zivatarlánc járatkéséseket és akár járattörléseket is okozhat hétfőn és kedden is a légi közlekedésben. Ennek első lépése most meg is történt. A budapesti repülőteret 14:37-kor zárták le - szúrta ki a 444 a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldalon. Értesüléseik szerint legalább 16:15-ig nem fogad járatokat a reptér.

A Liszt Ferenc Repülőtér weboldalán számos induló és érkező járatnál jelentős késéseket jeleznek, több érkező gépet pedig más repülőterekre irányítottak át.

A Budapest Airport már korábban figyelmeztetett, hogy az országon átvonuló zivatarlánc hétfőn és kedden is okozhat járatkéséseket és -törléseket. A biztonságos légi közlekedés érdekében átmeneti légtérkorlátozásokat is bevezethetnek, ami miatt az érintett járatok csak kerülőutakon érhetik el célállomásaikat.

Az intézkedések nemcsak a Liszt Ferenc-repülőtér forgalmát, hanem a magyar légtéren áthaladó összes járatot is érinthetik.