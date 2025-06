Ez a legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2025-ben

Párizs 2025-ben is vonzó úti cél, ám a turisták egyre magasabb árakkal és zsúfoltsággal szembesülnek. A vendéglátás, a közlekedés és az élelmiszerek ára is érezhetően nőtt, miközben a tömegturizmus hatásai a helyiek mindennapjait is megnehezítik. Összegyűjtöttük, mire számíthat az, aki idén nyáron a francia fővárosba utazik.

Párizs továbbra is az egyik leglátogatottabb európai város, ám a 2025-ös nyári szezonban az árak és a tömegturizmus hatásai egyre érezhetőbbek. A francia fővárosban a vendéglátás, a közlekedés és az alapvető élelmiszerek ára is emelkedett, miközben a lakhatási költségek már a legtöbb helyi számára is megterhelőek. A Numbeo friss adatai alapján megnéztük, mire számíthat az, aki idén nyáron Párizsba utazik.

Éttermi árak Párizsban 2025-ben

Egy egyszerű étkezés olcsó étteremben: 15 € kb. 6000 Ft

Kétfős háromfogásos vacsora középkategóriás étteremben: 65 € kb. 26 000 Ft

McMeal menü (pl. McDonald's): 12 € kb. 4800 Ft

Csapolt sör (0,5 l): 7 € kb. 2800 Ft

Cappuccino: 4,06 € kb. 1624 Ft

Víz (0,33 l): 2,89 € kb. 1156 Ft

Az éttermi árak Párizsban jelentősen meghaladják a dél-európai városok árszintjét, különösen az alkoholos italok és a kávé esetében.

Piaci árak

Tej (1 l): 1,38 € kb. 552 Ft

Kenyér (500 g): 1,77 € kb. 708 Ft

Tojás (12 db): 4,64 € kb. 1856 Ft

Csirkemell (1 kg): 12,35 € kb. 4940 Ft

Marhahús (1 kg): 17,15 € kb. 6860 Ft

Alma (1 kg): 3,03 € kb. 1212 Ft

Bor (középkategóriás): 8,00 € kb. 3200 Ft

A húsfélék és a tojás ára különösen magas, de a zöldségek és gyümölcsök is drágábbak az európai átlagnál.

Közlekedés

Vonaljegy (helyi közlekedés): 2,50 € → kb. 1000 Ft

Havi bérlet: 88,40 € → kb. 35 360 Ft

Taxiindulás: 8,00 € → kb. 3200 Ft

Taxi 1 km: 1,96 € → kb. 784 Ft

A párizsi tömegközlekedés 2025-ben új viteldíjstruktúrát vezetett be: az egységes 2,50 eurós jegy minden metró-, RER- és vonatjáratra érvényes az Île-de-France régióban

Lakhatás (bérleti díjak)

1 hálószobás lakás bérleti díja a belvárosban: 1447,50 € kb. 579 000 Ft

3 hálószobás lakás a belvárosban: 3214,81 € kb. 1 285 924 Ft

Lakásvásárlás belvárosban (m²): 12 479 € kb. 4 991 600 Ft/négyzetméter

A bérleti díjak és ingatlanárak továbbra is az egekben vannak, amit részben a rövid távú lakáskiadás (pl. Airbnb) is fűt. A városvezetés korlátozásokat vezetett be a turizmus hatásainak enyhítésére, de a lakhatási válság továbbra is súlyos probléma.

Párizs lassan tényleg élhetetlen

Párizs 2025-ben is a világ egyik leglátogatottabb városa, ám a tömegturizmus hatásai egyre érezhetőbbek. A francia főváros évente több mint 30 millió látogatót fogad, ami komoly nyomást gyakorol az infrastruktúrára és a helyi lakosságra is. A városvezetés ezért több intézkedést is bevezetett: szigorították a rövid távú lakáskiadás szabályait, emelték az idegenforgalmi adókat, és korlátozásokat vezettek be a legnépszerűbb látványosságok környékén. A cél, hogy fenntarthatóbbá tegyék a turizmust, miközben megőrzik Párizs élhetőségét a helyiek számára is