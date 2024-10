Egyre több nagyvárosnak lett elege az Airbnb-ből: New York, Barcelona is lépett már

Egyre több nagyváros vezet be szigorú korlátozásokat a rövid távú lakáskiadásra, hogy megvédje a helyieket a túlturizmus és az ingatlanárak emelkedése ellen. Budapesten is jelentős változások várhatók, ahol 2026-tól Terézvárosban például betiltják az Airbnb-t. Az intézkedések célja a lakhatási válság enyhítése, ám a turizmusra gyakorolt hosszú távú hatásai még kérdésesek. hogy megvédje a helyieket a túlturizmus és az ingatlanárak emelkedése ellen. Budapesten is jelentős változások várhatók, ahol 2026-tól Terézvárosban például betiltják az Airbnb-t. Az intézkedések célja a lakhatási válság enyhítése, ám a turizmusra gyakorolt hosszú távú hatásai még kérdésesek.

A világ számos nagyvárosában egyre szigorúbb intézkedéseket vezetnek be a lakóingatlanok rövid távú, turisztikai célú kiadásának korlátozására, különösen az olyan platformok, mint az Airbnb, amelyek a helyi lakáspiacon súlyos problémákat okoznak. Ezek a problémák elsősorban a lakásárak és a bérleti díjak növekedéséhez, valamint a helyiek kiszorulásához vezetnek, akik nem tudják felvenni a versenyt a turisztikai célú ingatlanhasznosítás jelentette nyomással.

A legismertebb példák közé tartozik Barcelona és New York, ahol a városvezetés drasztikus korlátozásokat léptetett életbe, hogy visszaszorítsák a rövid távú lakáskiadást. Ezek a szigorítások a helyi lakosság életkörülményeinek javítását célozzák, de sok esetben komoly gazdasági következményekkel járhatnak, különösen a turizmusra nézve - írja a 24.hu.

Budapesten is hasonló folyamat figyelhető meg. A helyi lakosok és önkormányzatok egyre inkább aggódnak az Airbnb elterjedése miatt, mivel a rövid távú bérbeadás hatására az ingatlanpiac árai megugrottak, és a turisták jelenléte átalakította a városképet. Terézvárosban például népszavazás útján döntöttek arról, hogy 2026 januárjától betiltják a rövid távú lakáskiadást, aminek célja, hogy mérsékeljék az ingatlanárak növekedését és megállítsák a lakosság elvándorlását. Az intézkedés támogatói szerint a tiltás hozzájárulhat ahhoz, hogy a kerület lakosainak száma ne csökkenjen tovább, míg a kritikusok attól tartanak, hogy a turistaforgalom visszaeséséhez vezethet.

Nem csak Budapesten, hanem más európai és amerikai nagyvárosokban is hasonló problémákkal néznek szembe. Berlinben már 2014-ben betiltották az Airbnb-t, majd később enyhítettek a szabályokon, de még mindig szigorú korlátozások vonatkoznak a lakások rövid távú kiadására. Bécsben, Londonban és Párizsban szintén éves limitet vezettek be a magánszálláshelyek kiadására, ahol a tulajdonosok maximum 90-120 napig adhatják ki az ingatlanjaikat. Az ilyen szabályok célja a lakhatási költségek mérséklése és a helyiek védelme a turisták általi kiszorítással szemben.

Az amerikai nagyvárosokban is hasonló tendenciák figyelhetők meg. New York városa például rendkívül szigorú korlátozásokat vezetett be az Airbnb-re, és már csak azok a lakástulajdonosok fogadhatnak rövid távú vendégeket, akik személyesen is jelen vannak az ingatlanban a vendégek tartózkodása alatt. Ez a szabályozás drasztikusan csökkentette a városban elérhető Airbnb-szálláshelyek számát, ami ugyan enyhíti az ingatlanpiaci nyomást, de hosszú távon a turizmusra is negatív hatással lehet, mivel a turisták számára kevesebb elérhető szálláshely marad.

Hasonló intézkedéseket vezettek be a világ más részein is, például Hawaii-n, ahol a rövid távú lakáskiadást teljesen betiltották, valamint Szingapúrban, ahol legalább három hónapra kell kiadni az ingatlanokat. Ezek a szigorítások mind a túlturizmus problémáira adott válaszok, amelyek célja, hogy megvédjék a helyi közösségeket az ingatlanpiaci nyomástól és az életkörülmények romlásától.

Magyarországon a turizmus gyors növekedése miatt a rövid távú szállások iránti kereslet is egyre nő. A pandémia utáni időszakban Budapest különösen népszerűvé vált a külföldi turisták körében, és az Airbnb típusú szállások iránti kereslet itt is magasabb, mint a régió más fővárosaiban. A külföldi turisták közel fele Airbnb-n keres szállást Budapesten, ami jelentős bevételt jelent a városnak, ugyanakkor további kihívásokat is teremt az ingatlanpiacon. A kormány már jelezte, hogy országos szinten is szigorítani kívánja a rövid távú lakáskiadás szabályozását, ami jelentős változásokat hozhat a piacon.