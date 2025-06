Óriási változás a MÁV menetrendjében: erről mindenkinek tudnia kell, aki a napokban utaznak

A várható jó időre és a hétfői munkaszüneti napra való tekintettel erős, már a főszezont idéző forgalomra készül a MÁV-csoport a pünkösdi hosszú hétvégén.

Egyes, elsősorban a főbb turisztikai desztinációkat érintő vasúti vonalszakaszokon a megszokottnál több járművet közlekedtetünk majd, de élesítünk olyan – a nyári erősítés részeként épp a legutóbbi Közlekedésinfón bejelentett – intézkedéseket is, mint a klimatizált mentesítő motorvonatok előre meghirdetett indítása vagy az ugyancsak légkondicionált MÁVbuszok menetkészen tartása az ország több pontján.

Mint írták, az Országos Havariaközpont ezúttal is megerősített ügyelettel készül arra, hogy a hosszú hétvégén azonnal be tudjon avatkozni, ha a forgalmi helyzet vagy valamilyen rendkívüli műszaki ok azt indokolja.

Múlt vasárnap óta már működik a késési biztosítás, amely a 20 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a jegyár felének visszatérítésére kötelezi a MÁV-csoportot – ezt a jogukat legkönnyebben az új MÁV+ applikáción keresztül érvényesíthetik az utasok.

Közel egy hónapja már a sűrűbb eljutást és több kapacitást biztosító előszezoni menetrend szerint közlekednek a járatok, de ezen felül is tervezik, klímás mentesítő motorvonatok indítását, szükség esetén pedig már MÁV-buszok is készenlétben állnak az ország több beavatkozási pontján, hogy a lehető leggyorsabban a segítségére siethessenek a valamely váratlan esemény miatt késést szenvedő utasoknak és csoportoknak.

A vonatközlekedésben a következő változások lesznek:

június 6-án pénteki,

június 7-én szombati,

június 8-án az ünnepnapi,

június 9-én a vasárnapi,

június 10-től ismét a munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A VOLÁN-járatok közlekedési rendje is változik

Június 6-án, pénteken a hét utolsó iskolai előadási és munkanapjára,

június 7-én, szombaton szabadnapra,

június 8-án, pünkösd vasárnapján munkaszüneti napra,

június 9-én, pünkösdhétfőn a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra,

június 10-én, kedden a hét első iskolai előadási és munkanapjára érvényes menetrend szerint indulnak a buszjáratok.

Az áruházak ünnepnapokon zárva lesznek, ezért az ezeket érintő autóbuszok közlekedése is módosul ezeken a napokon. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek.