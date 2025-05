Rettegve várják a szülők a nyarat: nem bírja a magyarok pénztárcája ezeket az árakat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A gyerekek nyári szünideje amellett, hogy anyagilag is megterhelő a családok számára, a felügyelet megszervezésében is komoly kihívás elé állítja a szülőket. Sok családban ezért ebben az időszakban a nagyszülőkhöz fordulnak segítségért, de egyre többen vannak azok is, akik gyorshitel felvételében, vagy rokoni és baráti támogatásban gondolkodnak. Az Erste az otthoni munkavégzés lehetősége mellett azzal is segíti a kollégákat, hogy idén harmadával emelte a hozzájárulás összegét a gyerekek nyári táboroztatásának költségeihez.

Címlapkép: Getty Images

