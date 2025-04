Úgy pucolnak el az országból a magyarok, mintha nem lenne holnap: semmi nem drága, ha erről van szó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ezen a héten többen repülnek külföldre, mint a húsvét előtti héten vagy a tavaszi szünet alatt – mutatják egy utazási cég foglalási adatai. A repülőjegyek átlagára is alacsonyabb most, mint az előző hetekben. A legnépszerűbb célpontok között Róma, London és Milánó szerepel, de megnőtt az érdeklődés Ciprus, Görögország és a távolabbi országok – például Thaiföld és Indonézia – iránt is. Az utazók átlagosan 5,1 napot töltenek külföldön.

Tavaly ugyan több hosszú hétvégénk volt, mint idén, de akkor május 1. a hét közepére esett, így nem járt mellé extra szabadnap. Idén viszont szerencsésebb az időzítés: május 1. csütörtökön lesz, így a húsvéti pihenés után máris egy újabb hosszú hétvége vár ránk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Kiwi.com-on április 14-ig beérkezett foglalások alapján ezen a héten még több magyar repül külföldre, mint a húsvét előtti héten vagy a tavaszi szünetben. A legtöbben épp május 1-jén szállnak repülőre, de sokan szabadságot is kivesznek, hogy meghosszabbítsák az utazást: április 30-án és 28-án is kiemelkedően sokan indulnak külföldre. A többség nem egyedül, hanem párban, családtagokkal vagy kisebb csoportban vág neki az útnak. Az úti céljukon pedig átlagosan 5,1 napot töltenek el, így valódi mini vakációvá bővítik a hosszú hétvégét. Ahogyan a húsvét előtti héten és a tavaszi szünet hetében, most is Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság vezeti a toplistát. Ugyanakkor ezen a héten Franciaország, Görögország és Ciprus nagyobb vonzerőnek örvend, mint az előző két hétben. A távolabbi desztinációk is népszerűek: a Kiwi.com-on foglalva a héten repülnek Indonéziába, Thaiföldre és a Fülöp-szigetekre is magyarok. Ezek a városok a legnépszerűbb úti célok a magyar utazók körében a május 1-jei hosszú hétvégén A magyar utazók kedvencei között egyértelműen a mediterrán hangulat és az európai nagyvárosok dominálnak. Íme a tíz legnépszerűbb város, ahová a legtöbben repülnek ebben az időszakban: LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Róma – Az örök város továbbra is verhetetlen a magyar utazók szívében. London – A brit főváros mindig vonzó célpont, legyen szó városnézésről vagy baráti látogatásról. Milánó – A divat fővárosa most is előkelő helyen szerepel. Párizs – A romantika és a kultúra fellegvára sosem megy ki a divatból. Bari – Dél-Olaszország tengerparti gyöngyszeme nagyon népszerű. Málta – A napsütéses szigetország ideális választás egy rövid tavaszi kiruccanáshoz. Málaga – A spanyol tengerpart nemcsak nyáron vonzó. Barcelona – A katalán főváros változatos programjaival most is sokakat csábít. Páfosz – Ciprus mediterrán hangulata sok utazót ejt rabul. Athén – A görög főváros történelme és hangulata minden évszakban vonzó. Ha valaki az utazás időzítését a repülőjegy árakhoz igazítja, akkor most igazán jól járhatott. A Kiwi.com adatai szerint ugyanis ezen a héten alacsonyabbak a repülőjegyek átlagárai, mint a megelőző két hétben – vagyis olcsóbban lehet repülni, mint a húsvét előtti héten vagy a tavaszi szünet alatt. Míg húsvét előtt átlagosan 195 eurót, a tavaszi szünet idején pedig 169 eurót kellett fizetni egy repülőjegyért, addig erre a hétre átlagosan 157 euróért lehetett repülőjegyeket venni.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK