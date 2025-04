Ezt olvasd el mielőtt útnak indulsz a hosszú hétvégén: így változnak a menetrendek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Húsvétot követően a május 1-jét magában foglaló hosszú hétvégére is erősítéssel készül a MÁV-csoport. Mindenütt, ahol szükséges, több jármű és nagyobb kapacitással közlekedik ebben az időszakban. Elővételben váltott jegyeikkel az utasok is segíthetik a többletkapacitások elosztását. Minél többen jelzik előre, hol és mikor vennék igénybe a vasúti vagy autóbuszos szolgáltatásokat, annál biztosabbá tehetik nem csupán a saját utazásukat, de közvetve az utastársakét is, hiszen az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.

A húsvéti hosszú hétvégén az utasok és a közlekedési társaság együttműködése rendkívül hatékonynak bizonyult, amit a MÁV-csoport ezúton is köszön az utasoknak! Az elővételben történő jegyváltás a most kezdődő négy napos időszakban százezrek utazását teheti gondtalanabbá és biztossá. Ehhez ma már számos kényelmes, gyors és egyszerűen használható megoldás áll az utasok rendelkezésére: a menetjegyek megvásárolhatók jegykiadó automatáinkban, online a https://jegy.mav.hu oldalon, valamint a MÁV applikációban is. Az utazás megtervezéséhez ajánljuk az EMMA weboldalunkat, a MÁV-csoport integrált menetrendi útvonaltervezőjét is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vonatközlekedésben a következő változások lesznek: április 30-án a pénteki,

május 1-jén a szombati,

2-án és 3-án az ünnepnapi,

4-én a vasárnapi,

május 5-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok. Az ünnepi időszakban utasforgalom szempontjából kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek. A helyjegyek elővételi vásárlásától függően – a lehetőségekhez képest – a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Békéscsaba közötti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest–Keszthely közötti Balaton, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival indítja el a vasúttársaság. Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége ezt lehetővé teszi. A jegy.mav.hu online jegyváltási felületen látható az adott feláras vonat telítettsége a helyjegy eladások alapján, így az utasok a szerint is választhatnak a vonatok közül, hogy melyiken van több szabad férőhely. Amennyiben a járaterősítések ellenére mégsem találnak utasaink szabad ülőhelyet a számukra megfelelő viszonylatú InterCityken, akkor érdemes alkalmas személyvonatot igénybe venni. A VOLÁN-járatok közlekedési rendje is változik: április 30-án, szerdán munkanapra és a hét utolsó tanítási napján,

május 1-jén, csütörtökön munkaszüneti napon,

2-án, pénteken és 3-án, szombaton szabadnapon,

4-én, vasárnap a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napon,

május 5-én, hétfőn pedig a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak a buszjáratok.

A HÉV járatainál is lesznek változások a közlekedési rendben: A HÉV esetében május 1-jétől 4-éig (csütörtöktől vasárnapig) a munkaszüneti napi (a H7-es HÉV esetében május 2-án és 3-án – pénteken és szombaton – a szombati) menetrend lesz érvényben.

