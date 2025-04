Ez nem áprilisi tréfa: teljesen összezavarodott az időjárás, elképesztő ami ma jön

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Változékony idő várható: kelet felől csökken a felhőzet, így az ország északkeleti és keleti részén sok napsütésre van kilátás, míg nyugaton és délnyugaton tartósan borult maradhat az ég. Helyenként záporok is előfordulhatnak, főként a déli területeken. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödik, az Alpokalján és a Bodrogközben akár viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 12 és 19 fok között alakul, a keleti tájakon lesz melegebb. Este csapadékmentes időre számíthatunk, a szél azonban továbbra is élénk marad, hajnalban a szélvédett völgyekben akár fagypont közeli hőmérséklet is előfordulhat.

Kelet felől egyre jobban szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, így a változó felhőzet mellett hazánk északkeleti, keleti felén sok, nyugaton, délnyugaton kevesebb napsütés valószínű. Utóbbi országrészben maradhatnak tartósan borult körzetek. Helyenként - főként a déli tájakon - zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szél nagy területen megerősödik, az Alpokalja, Bodrogköz térségében akár viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű, a naposabb keleti tájakon mérhetjük a magasabb, míg a nyugati, délnyugati felhősebb részeken az alacsonyabb értékeket. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Este többnyire derült vagy gyengén felhős, csapadékmentes idő lesz. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk, néhol erős marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között valószínű, de a szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe hűlhet a levegő.

Címlapkép: Getty Images

