Nincs kétség, kijött 2025 nyarának időjárása: ne ilyenkor menj nyaralni, minden borult

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Európai meteorológiai előrejelzések szerint 2025 nyarán súlyos aszály és gyakori hőhullámok várhatók Magyarországon. A helyzetet súlyosbítja, hogy a téli csapadékhiány miatt már most is kritikusan alacsony a talajvízszint az országban. A kritikus időszakokra nem csak az agráriumban érdemes felkészülni, hanem a ház körüli tennivalókat sőt, még a nyári szabadságokat is érdemes mindezek fényében megtervezni.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK