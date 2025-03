Ennyiért adja ki egy éjszakára horányi vendégházát Járai Máté és Kíra: a fészerben is lehet aludni

Járai Máté és felesége, Kíra, Horányban vásárolt háza immár vendégházként üzemel, JáraiLak néven. A rusztikus stílusú Kőház és a nyári időszakban foglalható FészerLak két fő számára kínál szálláslehetőséget, a természet közelségét hangsúlyozva. A szállás ára 45-50 ezer forint éjszakánként, míg a FészerLak 25 ezer forintért bérelhető - de ezt csak a nagy házzal együtt lehet kibérelni.

Járai Máté és felesége Járai Kíra még 2023-ban vásárolt meg egy házat Horányban, a Duna-parttól nem messze. Mint akkoriban a Pénzcentrum beszámolt róla, a ház elhelyezkedése pedig minden szempontból ideális: mindössze pár utcára van Járai Máté és Kíra jelenlegi otthonától, ráadásul 5 percre van a strandtól is.

Egy ideje már keressük a megfelelő házat, ami ilyen szerelem, beleszeretés. Volt arról szó, hogy Balaton, és ott is találtunk egy álomházikót, de az nem jött össze

- mondta Kíra. A pár arról is beszélt akkoriban, hogy valószínűleg ingjük gatyájuk is rámegy a felújításra, és " az idegrendszerük is, ha ez így megy tovább".

Nos, a JáraiLak már várja a vendégeket, a honlap szerint két ház is foglalható náluk, a kőház dunabogdányi terméskőből épült, 50 nm-es és 2 fő elszállásolására alkalmas. Egy légtérben van a nappali és a háló, a hatalmas ablakokon keresztül az ágyból az ősakácokra és a kinti teraszra látni, este pedig a fatüzelésű kandalló garantálja a hangulatot. A fürdőszoba épített zuhanyzós, a teljesen felszerelt konyha pedig rusztikus hangulatú.

A fészerLak csak májustól szeptemberig foglalható, ez valóban egy fészer volt, amit "felturbóztak", a 16 nm-es fürdőszobás, 2 fős nyárilak kinyitható harmonikaajtajával egybenyitható a kerttel. Az árak az alábbiak szerint alakulnak:

Kőház

Hétfőtől csütörtökig: 45 000 Ft / éj (1-2 fő részére, teljes ház)

Péntektől vasárnapig és főszezonban (június, július, augusztus): 50 000 Ft / éj (1-2 fő részére, teljes ház)

FészerLak (Májustól szeptemberig foglalható, kizárólag a Kőházzal együtt)

A hét minden napján: 25 000 Ft / éj (1-2 fő részére)

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót.

4 csillagos, de áll a bár a minősítés körül

Az Instagram-posztjuk szerint a JáraiLak 4 csillagos minősítést kapott a agyar Turisztikai Minőségtanúsító Testülettől, ám a minősítési rendszer körül tavaly forrtak az indulatok. Mint a Pénzcentrum is megírta: Könnyid László, a Szállodaszövetség korábbi vezetője 2022 októberében került az MTMT élére, ami után után drasztikusan csökkent a budapesti magánszálláshelyek magas besorolású minősítése: míg korábban 25 százalékuk kapott 4 vagy 5 csillagot, ez az arány 6 százalékra esett vissza. Eközben a szállodák és panziók minősítési aránya változatlan maradt, ami szakmai körökben átláthatósági kérdéseket vetett fel.

A kötelező minősítési rendszert 2022 januárjától vezették be, és azt a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület végzi. A háromlépcsős folyamat során az önértékelés, a helyszíni ellenőrzés és a végső bírálat alapján döntenek a besorolásról. Több szakmai szervezet szerint a jelenlegi rendszer nem minden szállástípusra alkalmazható egyformán, és tartalmazhat szubjektív elemeket.

Az MTÜ és az MTMT nem adott magyarázatot a magánszálláshelyek leminősítésére, míg a Szállodaszövetség tagadta, hogy egyes üzemeltetők előnyben részesülnének. Bár a rendszer objektivitását hangsúlyozták, szakmai szervezetek egy része az átláthatóság növelését sürgeti, és levélben kérte az illetékeseket a minősítési szabályok felülvizsgálatára.