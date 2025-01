Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. január 7.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. január 7.

Névnap

Attila, Ramóna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 415.97 Ft

CHF: 442.58 Ft

GBP: 501.65 Ft

USD: 399.94 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 21520 Ft

MOL: 2792 Ft

RICHTER: 10630 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.01.08: Az összefüggő frontális felhő- és csapadékrendszer reggelre kelet, délkelet felé elhagyja az országot. Mögötte több napsütés délen, délkeleten valószínű, míg északon több lehet a felhő és elsősorban arrafelé fordulhat elő néhol kisebb eső. Északkeleten párás, foltokban ködös lesz az idő. A szél ismét délnyugatira, délire fordul, és az északkeleti tájak kivételével élénk, néhol erős lesz. A minimum -2 és +5 fok között alakul, a kevésbé felhős északi, északkeleti tájakon fagyhat. A csúcsérték nagyrészt 7 és 14 fok között várható, délen, délkeleten lesz a legmelegebb, viszont Északi-középhegység térségében általában 2 és 7 fok közötti maximumokra van kilátás.

2025.01.09: Felhős idő várható, elsősorban az Alföldön lehet számítani naposabb periódusokra. Északkeleten továbbra is párás maradhat a levegő, foltokban köd is képződhet. Napközben csupán néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor, késő estétől viszont növekszik a csapadékhajlam, egyre többfelé ered el az eső. A délnyugati, déli szelet sokfelé kísérik erős, viharos lökések. Hajnalban 0, +9 fokot mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de délen ennél magasabb, míg északkeleten több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.



Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Emellett az ízületi fájdalmak, a felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (2025.01.07)

