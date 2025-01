Fantasztikus év: fű alatt brutál leépítések mennek Magyarországon, már tízezreket tettek utcára

2025 elejére kb. 22 800 fővel csökkent a munkaképes korú magyar lakosság az egy évvel korábbihoz képest, és a tendencia folytatódik: 2026-ra további, nagyjából 27 600 fős visszaesés várható - derült ki az MNB friss jelentéséből. Bár a 2012–2023 közötti évek 40 ezret meghaladó éves csökkenéseihez képest ez mérséklődés, a munkaerőpiac szerkezete átalakulóban van. Tavaly a versenyszférában ugyan 2200 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, de az egyes ágazatok között jelentős eltérések tapasztalhatók. A kereskedelem, mezőgazdaság és építőipar több tízezer fős leépítéseivel szemben az ipari és szolgáltató ágazatokban jelentős bővülés történt.

2025 január elsején nagyjából 22 800 fővel kevesebb munkaképes korú (azaz 15-64 éves) magyar volt, mint egy évvel korábban - derült ki az MNB legfrissebb inflációs jelentéséből. Azaz ennyivel többen mehettek például nyugdíjba azoknál, akik idő közben - korban legalábbis - beléptek a munkaerőpiacra.

A jegybanki becslések szerint ebben az évben még nagyobb mértékben fog csökkeni a munkaképes korú lakosság: 2026 január elsejével bezáróan 27 600 fős csökkenéssel számolnak, 2026 és 2027 első napja között pedig szerintük kb. 24 700 munkaképes korú magyar fog eltűnni.

Egyébként ezeknek a számoknak még örülhetünk is, ugyanis 2012 és 2023 között rendre 40 ezer feletti számban csökkent a munkaképes korúak száma, de 2020-ban például több mint 69 ezerrel lett kevesebben ez a korcsoport - vélhetően ebben a COVID is vastagon közrejátszott. Egyébként, ahogyan a fenti ábrán is látható, a nagyobb csökkenés 2007-től indult be.

A jegybanki adatok szerint 2200 fővel dolgoztak tavaly a versenyszférában, mint egy évvel korábban, idén 19 900 fős növekménnyel számol az MNB, jövőre pedig kb. 8700 fős lehet a bővülés.

Itt voltak nagy leépítések

Az MNB ábrakészletében egy olyan adatsor is található, amely összegzi, hogy a versenyszféra egyes ágazataiban hogyan alakult a foglalkoztatottak száma év/év alapon. Mint kiderült, a nyolc fontos ágazatból ötben összességében csökkent a foglalkoztatottak száma 2024 harmadik negyedévében az egy évvel korábbiakhoz képest.

A legtöbb dolgozót, több mint 29 ezer embert a kereskedelmi szektorból küldték el, valamint 23 ezer főt a mezőgazdaságból.

Ezek mellett majdnem 18 ezerrel kevesebben dolgoztak az építőiparban, valamint a szállítási és a feldolgozóipari ágazatban is több mint 13 ezerrel csökkent a dolgozók száma.

Az "egyéb ipari és piaci szolgáltató ágazatokban" ugyanakkor 56 ezerrel növekedett a dolgozók száma, valamint a piaci szolgáltató szektor is bővült kb. 18 500 fővel, és valamivel több mint 5 ezren többen dolgoznak a turizmusban is.