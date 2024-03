Akár másfél milliós bírságot is kaphatnak a magyar turisták: nem vicc, ez itt szigorúan tilos

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre nagyobb gondot okoz Európa Top desztinációi elárasztó turisták hada, nem csak azért mert sokan vannak és zavarják a helyieket, hanem mert akadnak köztük, akik egyáltalán nem tudnak viselkedni, nem tartják be a helyi normákat. Az ő megfékezésükre egyre több ország vezet be szankciókat pénzbüntetés formájában, mely akár milliós tétel is lehet. érdemes figyelni!

Egyre komolyabb problémát okoz a világban az overtourism, azaz a túlturizmus jelenség, amikor annyi ember zsúfolódik össze egy-egy népszerű desztináció látványossága körül, vagy egy frekventált belvárosban, hogy már nem csak egymást zavarják, hanem a helyi lakosokat is. De a tömegnél talán még nagyobb baj, hogy sok utazó egyszerűen nem tud viselkedni és durván megszegik az ország szabályait. Félmeztelenül flangálnak, isznak közterületeken, fürdenek a szökőkutakban, grilleznek az utcán vagy éppen kempingfőzőn melegítik meg az ebédjüket történelmi városrészek kellős közepén. Hogy ennek elejét vegyék több város is bejelentette, komoly bírságokat szab ki a renitens utazókra. Spanyolország egyik vezető tengerparti üdülőhelye idén nyáron háromezer eurós (1,2 millió forintos) bírságot szabhat ki a turistákra, ha nem megfelelően viselkednek. Palma polgármestere arra figyelmeztetett, hogy a sziget jóval szigorúbb büntetéseket fog alkalmazni. A vandalizmus, az utcai italozás és a verekedések tekintetében zéró tolerancia lesz érvényben. A mallorcai Magaluf üdülőhely például betiltotta az all you can drink ajánlatokat, valamint az alkoholos hajókirándulásokat, illetve a turistáknak az all inclusive szállodákban is korlátozniuk kell az alkoholfogyasztást. A római hatóságok tavaly nyáron azt fontolgatták, hogy korlátozzák a Trevi-kúthoz való hozzáférést, válaszul arra az esetre, amikor egy férfi lemerült a népszerű római turistalátványosság vizében. A közösségi médiában széles körben megosztott videókon látható, amint a férfi a 17. századi műemlék oldaláról ugrik alá, az összegyűlt tömeg tapsa közepette. Alessandro Onorato turisztikai tanácsos nyilatkozatában azt mondta, hogy ez "egy újabb turista, aki gúnyt űz városunk történelmi és kulturális örökségéből és szabályainkból". A férfit letartóztatták, és 450 eurós (180 ezer forint) bírságot szabtak ki rá. Szigorú szabályok biztosítják, hogy a látogatók tiszteletben tartsák a helyszínt; a szökőkúthoz vezető lépcsőkön való evés és ivás 500 eurós (200 ezer forint) bírságot von maga után, míg a szökőkút és bármely római szökőkút vizében való fürdés szigorúan tilos. Tavaly júniusban Rómában történt, hogy egy brit turistát rajtakaptak, amint a 2000 éves Colosseum falába az "Ivan+Hayley 23" feliratot vésette. A vandál cselekedet széles körű dühöt váltott ki, miután a videót megosztották a közösségi médiában, és nemzetközi szinten is beszámoltak róla. Ivan Dimitrov, akit az eset idején letartóztattak, azóta levélben kért bocsánatot Róma polgármesterétől, kifejtve, hogy nem volt tisztában az ókori helyszín történetével és jelentőségével. Akár 15 ezer eurós (6 millió forint) pénzbírságra vagy öt év börtönbüntetésre is számíthat. 2019-ben két német turistát 950 eurós (380 ezer forint) pénzbírsággal sújtottak, és azonnal felszólították őket, hogy hagyják el Velencét, miután a Rialto-híd alatt egy hordozható tűzhelyen kávét főztek. A Capri szigetén található Kék barlangot hajóval lehet meglátogatni, de a barlangban úszni szigorúan tilos. Kérdezd csak meg Heidi Klum szupermodellt, akit 2019-ben 6 ezer euróra (2,4 millió forint) büntettek, mert megmártózott a vízben. Gyertek, de ésszel! Olaszország régóta támaszkodik a turizmusra, hogy gazdasága talpon maradjon. El is árasztják a látogatók az országot minden évben, éppen ezért újra kell gondolni a formát, hogy hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók Olaszország örökségével és infrastruktúrájával. A turistákat persze továbbra is szívesen látják, de nem a lakosok életminőségének és mobilitásának rovására. Íme egy rövid összefoglaló arról, hogy mit ne tegyen a következő látogatásakor Olaszország legnépszerűbb turisztikai célpontjain: Olasz történelmi helyszínek soha ne... fotózz a vatikáni Sixtus-kápolnában.

ülj le a Spanyol lépcsőn.

ülj, feküdj le üzletek, történelmi emlékművek és hidak előtt

húzz fel babakocsit, rollert vagy kerekes bőröndöt a római Spanyol lépcsőn

egyél vagy igyál bármelyik város híres helyszínein

egyél Firenze történelmi központjának utcáin - Via de' Neri, Piazzale Degli Uffizi, Piazza del Grano és Via Della Ninna - naponta déltől délután 3-ig és este 6-tól este 10-ig

etesd a madarakat a velencei Piazzo San Marco téren

mássz be a Trevi-kútban, ez szigorúan tilos, és komoly pénzbírság jár érte

állj túl közel a Trevi-kúthoz, a római városi hatóságok fontolgatják, hogy védőgátakat telepítenek a történelmi emlékmű köré. Olasz városokba soha ne… látogass el Velencébe egy napra előzetes foglalás és belépődíj fizetése nélkül 2023 januárja után.

ússz vagy fürödj Velence csatornáiban

reptess drónt városi területen engedély nélkül

piknikezz Velence közterületein, vagy álldogálj túl hosszú ideig a város hídjain

csatlakozzon szervezett kocsmatúrához Rómában, ezeket ugyanis már betiltották

mássz vagy ugrálj szökőkutakba

kerékpározz Velence belvárosában

igyál alkoholt az utcán este 8 és reggel 8 között Velencében

rögzíts szerelemlakatot a hidakra Rómában és Velencében

vegyél részt csoportos ünnepségeken, például leány- és legénybúcsúkon a szabadban hétköznap esténként Velencében. Ezek csak napközben vagy hétvégén engedélyezettek.

érintsd meg a száddal a római nyilvános ivókutak, az úgynevezett nasoni csövét. Ehelyett tedd a kezedet a csap alá

igyál alkoholt este 10 óra után üvegből a közutakon, a tömegközlekedési eszközökön és a zöldterületeken Rómában

öltözz be történelmi alaknak vagy szereplőnek, például "centuriónak" (gladiátornak) Rómában, hogy pózolj a turistákkal Olasz üdülőhelyeken és szigeteken soha ne... sétálj ing nélkül vagy fürdőruhában bármely nagyvárosi területen. Ez szigorúan a strandra vagy a strandfürdőre korlátozódik. Különösen igaz ez Sorrentóban, ahol az öltözködési szabályok megszegéséért akár 500 eurós bírsággal is sújthatnak

a Cinque Terre-i túrázás során inkább ne szandált vagy papucsot vegyél felsétáljon mezítláb Praia a Mare-ban.

ússz a Kék-barlangban Capri szigetén. Hajóval meglátogathatod, de a ott úszni szigorúan tilos

lopj homokot Szardínia strandjairól (vagy bármelyik strandról, ha már itt tartunk). Akár hat év börtönbüntetésre is számíthatsz.

felejts el eurót vinni magaddal, amikor a strandra látogatsz, a legtöbb helyen a napernyők és nyugágyak használatáért fizetni kell

Címlapkép: Getty Images

