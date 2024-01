Kiszivárgott a MÁV levele Lázárnak: mégsem olyan jó ötlet felmondani a Budapest-bérlet szerződését?

Nincs haszna a MÁV-Volánnak a Budapest-bérlet felmondásával, az agglomerációs modell megszüntetésén pedig egyenesen veszítenének - írta a MÁV egy összefoglalóban, amit Lázár Jánosnak készítettek. A miniszternek többek között azt írták, a mostani rendszer felrúgásával egy szeparált, pazarló és gazdaságtalan szabályozás váltaná a jelenlegi tarifákat.

A Budapest-bérlet felmondásából a MÁV-Volánbusznak nincs haszna, az agglomerációs működési modell megszüntetésével pedig az állam rövid távon veszíthet is - írta a MÁV Lázár János közlekedési miniszternek készített összefoglalójában, még a tarifareform bejelentése előtt. A Telex által közölt levélben azt írták, a szerződés felmondásával a kieső fővárosi bevételrészt (400 millió forintot) az ugyanebben a nagyságrendben növekvő saját bevétel épphogy pótolná.

Az összefoglalóban az áll, a rendszer csak úgy gazdaságos, ha elveszik a fővárostól a 12 milliárdos tömegközlekedési normatívát, vagy drasztikusan csökkentenék azt, ami viszont a személyszállítási törvény és az alaptörvény szerint is jár Budapestnek. Azt is közölték Lázárral, hogy a mostani rendszer felrúgásával egy szeparált, pazarló és gazdaságtalan szabályozás váltaná a jelenlegi tarifákat. Ugyanis például a szerződés felmondásával a fővárosnak párhuzamos járatokat kellene indítani a vonatok, HÉV-ek, Volánbuszok mellé. Részletezték, a HÉV- és agglomerációsbusz-modell megszüntetésével sem járna jól a MÁV-Volán, 4-5 milliárd forint szerződéses összegtől esnének el a fővárostól, Budapest ezen logika alapján pedig ennyi pénzzel beljebb lenne.

Kitértek arra is, hogy a Budapest-bérlet felmondásával az agglomerációból érkező utasaok nyerhetnek, ha nem használnak BKK-járatokat, mert így nem is kell bérletet venniük. Ugyanakkor a fővárosiak a MÁV-HÉV-Volánbusz-járatokat csak többletköltséggel használhatják. A lap szerint pedig ők vannak többen: kb. kétszer annyi budapesti utas van, mint a vonzáskörzetből érkező, így a lépés végső soron több embernek okoz kárt, mint hasznot. Ha valóban nem lehetne Budapest-bérlettel utazni a MÁV-HÉV-Volán járatokon, az rengeteg pluszköltséget okozna a vállalatnak, minden feladatot át kell venni a BKK-tól, így a jegyértékesítést (ehhez pénztárak, automaták kellenek), az ügyfélszolgálatot, az utastájékoztatást és a jegyvizsgálatot is. Bár a jegybevételek nőnének a lépéssel, de ezek költségeit nem fedeznék.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a lap kérdésére közölte, hogy megkeresésükre a válasz nem időszerű a Lázár János által január 9-én bejelentett, fővárosnak tett ajánlathoz kapcsolódó tárgyalások végéig. A MÁV pedig a kérdésekre azt írta, március elsejéig a díjtermékek felhasználhatóságában nincs változás, utána pedig a főváros és az állam megálllapodása szerint.