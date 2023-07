Megszólalt a népszerű balatoni hotel igazgatója: már most 30-40 százalékos a telítettség

Az infláció és a válság a jelek szerint a turizmusba is begyűrűzött. Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Balatoni Régiójának vezetője és a Hotel Margaréta tulajdonosa és igazgatója szerint 70-80 százalékos töltöttség lesz idén átlagosan, azonban most, a főszezon elején még csak 30-40 százalékos telítettséggel működnek a hotelek. A szakember szerint a megnövekedett költségek miatt körülbelül 10-15 százalékkal lett drágább a nyaralás idén a Balatonnál.

Forsthoffer Ágnes elmondása szerint a Balatonnál, egészen pontosan a füredi hotelek esetében az évi 70-80 százalékos töltöttség garantált. Azonban jelenleg, a főszezon elején hétközben jó, ha 50 százalékos telítettséggel tudják üzemeltetni a hoteljüket. A fordulatot a Kékszalag tókerülő versenytől várják jelenleg, ami minden évben megdobja a forgalmat.

Az NTAK adatai alapján két hete 30, míg múlthéten 40 százalékos telítettséggel üzemeltek a szállodák a városban, ami részben annak is betudható, hogy az elmúlt egy évben a szállodák kénytelenek voltak 10-15 százalékot emelniük az áraikon, miután jócskán megnövekedtek a költségeik az infláció miatt. A város pedig a külföldiek körében is népszerű a turizmusonline.hu-n megjelent cikk szerint. Már év elején, január-február magasságában is rengeteg előfoglalás érkezett be, azonban így is bőven elmarad a rekord számoktól.

A szakértő arra is kitért, hogy az augusztustól életbelépő SZÉP-kártya rendelet módosítása miatt a vendéglátószektor kénytelen felkészülni arra is, hogy vissza fog esni a bevételük. Erre az lenne Forsthoffer Ágnes szerint a megoldás, ha a külföldi turistákat céloznák meg méginkább.