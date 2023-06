Rengeteg magyar család utazási tervei eshetnek kútba 2023 nyarán: nincs választása a szülőknek?

Itt a nyár, a hosszabb szabadságok, utazás ideje a legtöbb magyar számára. Csakhogy nem mindenki van olyan anyagi helyzetben, hogy akár egy hét kikapcsolódást ki tudjon gazdálkodni: 10-ből 4 magyarnak erre nem futja a friss statisztikák alapján. Az alacsony jövedelműek, idősek és három vagy több gyermeket nevelő családok körében pedig még nagyobb azok aránya, akik egyáltalán nem tudnak elmenni nyaralni valahová. Pedig a kikapcsolódás, feltöltődés nemcsak azért fontos, mert most divat lenne utazni, vagy mert sokan vágynak világot látni, hanem a mentális egészség megőrzéséhez is nagyon fontos.

Az Eurostat friss adatai szerint a magyarok között 10-ből 4-en nem engedhettek meg maguknak egy heti nyaralást sem egész évben 2022-ben - úgy, hogy nem otthon pihennek, hanem elutaznak valahová. Ez az adatsor nem azt vizsgálja, hogy el akarnának-e menni nyaralni, hanem hogy a jövedelmük alapján nem tudnák kigazdálkodni. Kevés ország van Európán belül, ahol még ennél is rosszabb lenne a helyzet.

Az európai adatbázis friss statisztikája szerint - a 2022-es vagy 2021-es évi adatok szerint - a románok 62,5 százaléka nem tudja megengedni magának egész évben az egy hét utazással egybekötött nyaralást, a törököknek közel 61 százaléka és a görögöknek 49 százaléka van ebben a helyzetben. A magyarok esetében valamivel jobb a helyzet, viszont csak a bolgárok, szerbek, horvátok vannak rosszabb helyzetben, mint mi. A 41 százalékos arányunkkal még mindig a mezőny első harmadában végzünk, mely jóval meghaladja az EU-átlagot (27,6%).

A legszerencsésebbek a svédek, svájciak, luxemburgiak, finnek, dánok, hollandok és osztrákok, ahol 15 százalék alatt van azoknak az aránya, akik nem tudnak elutazni nyaralni. A lengyeleknék, észteknél, németeknél, franciáknál, belgáknál, cseheknél és szlovéneknél szintén jobb a helyzet, mint az uniós átlag.

Azt is fontos megjegyezni, hogy 2021-ről 2022-re sok országban emelkedett azok aránya, akik nem tudnak nyaralni menni. Magyarország is ezek közé az országok közé tartozik: 2020-ban a lakosság 38,8 százaléka, 2021-ben a 40,6 százaléka, 2022-ben 41 százaléka nem volt abban az anyagi helyzetben, hogy akár egy hétre elutazzon. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a járványt megelőző 2019-es évben 41,5 százalékos volt ez az arány. Ez a kérdés nyilván összefügg azzal, hogy a járvány nagyon betett a turisztikai szektornak, így az arák drasztikusan csökkentek, idővel azonban kilábalás kezdődött, ugyanakkor a további válságok megviselték a lakosságot anyagilag.

Hasonló trendet láthatunk más országokban is Európán belül. Észtországban 3,6, Bulgáriában 2,7, Romániában 2,5 százalékponttal nőtt az olyan lakosok aránya, akik nem tudnak kigazdálkodni egy hétnyi utazást. Belgiumban is, akárcsak itthon 0,4 százalékpont volt az emelkedés. Csökkenés egyedül Hollandiában, Csehországban, Horvátországban, Olaszországban és Lettországban volt.

A családosoknak még kisebb az esélye a nyaralásra

Az adatsorból az is kiderül, hogy a különféle összetételű háztartásoknak hány százalékára igaz, hogy nem engedhetnek meg maguknak egy hétnyi nyaralást sem egész évben. Amíg a teljes lakosságban a részarányuk 41 százalékos volt 2022-ben, a mediánbér 60%-a alatti jövedelműek esetében viszont 61,2 százalék. 76,2 százalékos. (A bruttó mediánbér 2022-ben 389 ezer forint volt, ennek 60%-a 233 ezer forint, vagyis nagyjából nettóban kedvezmények nélkül 155 ezer forint.)

Hogyha megvizsgáljuk, hogy a gyermeket nevelő háztartások, vagy a gyermek nélküliek körében magasabb a nyaralni nem tudók aránya, akkor az derül ki, hogy a gyermek nélküliek körében - bár az arány közel azonos. Viszont ha például az egyszülős családokat, egy, két vagy három és több gyermeket nevelő háztartásokat nézzük, már kirajzolódnak a különbségek. A legrosszabb helyzetben az olyan háztartások vannak, ahol egy felnőtt nevel egy vagy több gyermeket, közel 54 százalékuk nem tud nyaralni menni:

A nagycsaládosok esetében az arány 45,5 százalékos volt, a legesélyesebbek a nyaralásra a gyermeket nevelő háztartások közül azok, ahol két gyermeket két felnőtt nevel. Az is érdekes, hogyan változtak az arányok. A gyermek nélküli háztartásoknak évről évre kisebb aránya nem tudott menni nyaralni, a covid 2020-ban ezen nem sokat változtatott, a 2021-es évben viszont ismét nőtt az arányuk. 2022-re tudott csökkeni, de nem a korábbi alacsony szintre. Leginkább az egyszülős családok körében nőtt azok aránya, akik nem tudnak nyaralni menni, 4,2 százalékponttal 2021 óta.

Azt is megvizsgáltuk, mi a helyzet a 65 év felettiek körében. 2020-ban és 2021-ben nőtt az aránya azoknak az idős magyaroknak, akik nem tudnak elutazni egy hétre sem, 2022-re viszont a 2019-es szinthez közelire esett vissza az arányuk. Ez még mindig azt jelenti, hogy az idősek a teljes lakosság átlagásánál (41%) nagyobb arányban nem tudnak utazni, de a javulás látványos. AAz idősek közül is az egyedül élők vannak rosszabb helyzetben.

Az egészséghez is elengedhetetlen

A kikapcsolódás, utazás nem csak új hóbort, hobbi - fontos szerepe lehet a mentális egészség megőrzésében. Az utazás során az új élmények, hatások kiegyensúlyozottabbá tehetik a mindennapokat, segít a kiégés kezelésében is, és a szorongás, depresszió ellen is jó lehet. Bár tény, hogy az utazás növelheti is a stressz szintet, kiválthat depressziót, egy nyaralás esetében, amelyet magának szervez az ember, inkább olyan típusú utazásra vállalkozik általában, amely feltölti és nem kimeríti.

A mentális egészségre már önmagában a szabadság is jó hatással van, azonban egészen más úgy nyaralni, hogy nem mozdulunk ki, mintha elutazunk, akár belföldi, akár külföldi úti célra. A lényeg a kimozdulás, új élmények gyűjtése, új helyek felfedezése. Kevés ember van, akire ez ne lenne pozitív hatással, hiába nem szokott utazni.

Bár az élet jelentősen megdrágult a lehető legtöbb szempontból 2023-ra, még mindig vannak olyan utazási alternatívák, amikkel kevés pénzből is kihozható a kikapcsolódás. Hamarosan érkeznek a jobbnál jobb last minute ajánlatok is, ahogy csúszunk bele a főszezonba, ezeket is érdemes figyelni.