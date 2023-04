50 év felett a magyaroknak ebből komoly bajuk is lehet: rámehet az egészségük, ha erről lemondanak

Nemsokára megérkezik a nyár: sok magyar már kivette a nyári szabadságait, lefoglalta a nyaralást, és már a részletek tervezgetése köti le. Nem mindenki engedheti meg magának azonban a kikapcsolódást. Friss statisztikák szerint 10-ből 4 magyar olyan anyagi helyzetben van, hogy egy hét pihenést sem tud kigazdálkodni egész évben, nemhogy a főszezonban. Ez főként az alacsony jövedelműekre, az idősekre és a három vagy több gyermeket nevelő családokra jellemző. Pedig a kikapcsolódás, feltöltődés nemcsak azért fontos, mert divat lenne nyaralni menni, vagy mert sokan vágynak utazni, új helyeket megismerni, vagy csak vízparton lenni. A mentális egészségünk miatt is elengedhetetlen a nyaralás, legfőképpen az 50 év feletti korosztálynak!

Az Eurostat friss adatai szerint a magyarok között 10-ből 4-en nem engedhetnek meg maguknak egy heti nyaralást sem egész évben - úgy, hogy nem otthon vannak, hanem elutaznak valahová. Ez az adat nem azt vizsgálja, hogy akarnának-e menni, hanem hogy a jövedelmük alapján nem tudnák kigazdálkodni. Ezzel Európán belül nálunk a 10. legrosszabb a helyzet.

A friss európai adatbázis szerint a montenegróiak 71 százaléka nem tudja megengedni magának egész évben az egy hét utazással egybekötött nyaralást, a törököknek 61 százaléka és a románok 60 százaléka van ebben a helyzetben. A magyarok esetében valamivel jobb a helyzet, de így is a top10-be kerültünk a fájdalmas listán a 41 százalékos arányunkkal. Ettől az EU-átlag sokkal elmarad, mindössze 28 százalék:

Eszerint az adatsor szerint a norvégok, svédek, svájciak a legszerencsésebbek, ahol a lakosságnak kevesebb mint 10 százaléka van ilyen helyzetben: a legtöbben, ha akarnak, el tudnak menni legalább egy hétre nyaralni valahová.

Időseknek és nagycsaládosoknak még kisebb az esélye a nyaralásra

Az adatsorból az is kiderül, hogy a különféle összetételű háztartásoknak hány százalékára igaz, hogy nem engedhetnek meg maguknak egy hétnyi nyaralást sem egész évben. Amíg a teljes lakosságban a részarányuk 40,6 százalékos volt 2021-ben, a mediánbér 60%-a alatti jövedelműek esetében viszont 76,2 százalékos. (A bruttó mediánbér 2021-ben 350 ezer forint volt, ennek 60%-a 210 ezer forint, az nettóban kedvezmények nélkül 140 ezer forint.)

Hogyha megvizsgáljuk, hogy a gyermeket nevelő háztartások, vagy a gyermek nélküliek körében magasabb a nyaralni nem tudók aránya, akkor az derül ki, hogy a gyermek nélküliek körében. 2017-ben és 2018-ban még közel azonos volt az arány, aztán 2019-ben a gyermeket nevelők helyzete romlott. 2020-ban a pandémia miatt rengeteget zuhantak az utazási költséget, így minden társadalmi rétegnek, köztük a gyermeket nevelőknek is sokat javult a helyzete. 2021-ben azonban - akárcsak más összetételű háztartásokban - romlottak az arányok:

A nagycsaládosok esetében az arány az elmúlt 5 évben mindig kiugró volt, és az utolsó, 2021-es adatok szerint az is maradt, hátrányukból azonban sokat ledolgoztak. Eközben viszont az egy és két gyermeket nevelő háztartások felzárkóztak: az ilyen családoknak nagyjából a harmada nem engedheti meg magának a nyaralást.

A 65 év felettiek körében azok vannak jobb helyzetben, akik nem egyedül élnek, ugyanis az egyedül élő időseknek 62,4 százaléka nem engedheti meg magának a nyaralást, míg a két fős háztartásoknak - ahol van legalább egy 65 év feletti is - a fele van ebben a cipőben.

Nem csak hóbort, hobbi az utazás: az egészségünk múlhat rajta

Sokan nem így tekintenek az utazásra, viszont bizonyított, hogy a mentális egészséghez is elengedhetetlen - főként idősebb korban. Lehetséges, hogy valakinek ez a hobbija, megőrül, ha nem fedezhet fel új helyeket, kirándulhat, utazhat külföldre várost nézni, nem mehet el a tengerpartra. Van, aki csak kikapcsolódna, minden évben ugyanarra a megszokott vízpartra menne el. Az utazásban mindenki számára más jelenthet kikapcsolódást. Az viszont ma már elfogadott, hogy a nyaralás is olyan alapvető szükséglet, amely a testi és lelki egészség megőrzésében is kardinális szerepet tölt be.

Meglepő lehet, de éppen az idősödő generációk tagjainak lenne a legnagyobb szükségük utazásokra, kikapcsolódásra, feltöltődésre, a fenti statisztikák alapján viszont éppen ők nem engedhetik ezt meg maguknak nagyobb arányban.

Egy tavalyi felmérés szerint a magyarok 91 százaléka szerint az utazás és a nyaralás javíthatja a mentális egészséget, és a válaszadók kétharmada szerint határozott összefüggés van a vakációzás és a jóllét között. Az is kiderült, hogy majdnem minden második (49%) magyar úgy gondolja, hogy romlott a mentális egészsége a világjárvány idején a korlátozott utazási lehetőségek miatt.

A generációk között viszont jelentősek a véleménykülönbségek: míg a Z generáció tagjai közül 10-ből 6-an úgy érzik, hogy romlott a mentális egészségük, addig az Y generációnak csak kevéssel több, mint fele (52%), az X generációnak pedig 44%-a vélekedik így. A Baby boomerek körében pedig a legalacsonyabb ez az arány: 10-ből mindössze 3 fő (29%) tapasztalt a mentális egészségében negatív változást a korlátozott utazási lehetőségek miatt.

Viszont a kutatás szerint a válaszadók döntő többsége (83%) legalább egy, de inkább több utazást tart ideálisnak évente. Az X generációsok között a legmagasabb ez az arány: 88 százalékuk érzi úgy, hogy évente legalább egy nyaralásra van szüksége a feltöltődéshez. Kiemelkedő, hogy a generáció minden második tagja évi legalább 2 utazással, sőt, 10-ből 1 fő (11%) évi 4 vagy több utazással elégedett igazán. A Baby boomereknek pedig a háromnegyede igényelne legalább évi egy nyaralást.