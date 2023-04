Megrohanták a Balatont a turisták: hiába a rossz idő, lesz ez még így is?

Veszprémben zajlott az a nemzetközi blues fesztivál, amely vasárnap estig 50 koncerttel várta a zenei irányzat rajongóit. A külföldi sztárokat is felvonultató Veszprémi Blues Fesztiválnak kimondottan jó hatása volt a településen kívüli szállások foglalására is. Így például Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Alsóörs szobakiadóinak, szállodáinak is jól jött a rendezvény. A kissé hűvös időjárás ellenére is az átlagnál több szobát foglaltak le erre a hétvégére ezeken a településeken – nyilatkozta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség kommunikációs munkatársa.

Az elmúlt napok tapasztalata az, hogy többnyire a zenei fesztiválok mellett, a családi programok és a kulináris élvezetek miatt érkeztek a legtöbben a Balatonra. Ugyanakkor éledezni látszik a sportturizmus is, főként a futók és kerékpárosok jelentek meg a régióban, a vitorlázók tömege még nem érkezett meg.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke úgy véli, hogy idén főként a kerékpárosok miatt lesz majd élénkebb a turizmus, Néhány nappal ezelőtt például új bringás központ nyitottak meg Keszthelyen. Így már három helyen várják azokat a kerékpárosokat, akik már tavasszal is a Balatonon szeretnék tölteni szabadidejüket. Holnaptól már Balatonföldváron, Balatonfürededen és Keszthelyen is modern épületeket vehetnek birtokba a bringás turisták, akik ezeken a helyeken klasszikus és elektromos kerékpárokat is bérelhetnek, vagy szervizelhetik a sajátjaikat, kisebb kiegészítőket vásárolhatnak, valamint információkat kaphatnak túráikhoz. A BalatonBike365 – projekt keretén belül megvalósult beruházásokat a környékbeli vendéglátósok, szobakiadók, szállodai szakemberek is örömmel fogadták, szerintük is élénkülni fog kerékpárosok forgalma az új szolgáltatásoknak köszönhetően.

Több aktív turista jön majd a Balatonra

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint: Nem csak több bringás jön majd idén a régióba, de jóval többet is fognak tekerni azok, akik ellátogatnak ide. Ez annak is köszönhető, hogy a BalatonBike365.hu oldalán olyan információkat érdekes túraútvonalakat is találnak már a bringások, amelyekről sokaknak eddig fogalmuk sem volt! Végre van egy olyan online felület, ahol szinte minden megtalálható a Balatonról – mondta Fekete Tamás.

Fekete öves bringások lepik el a Balatont

A szakember azt is elmondta, hogy akik nem szeretik a telefonjukat nyomogatni bringázás közben, azok akár „fekete öves” bringás túravezetőket is „bérelhetnek maguknak”, Ők azok, akik mindent tudnak a Balatonról és a kerékpározásról. Mint mondta: nemrég 8 alkalmas kerékpáros túravezető képzést szerveztek a Magyar Turizmus Akadémia, a BalatonBike365 és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány együttműködésében. A nyolcnapos kurzus elvégzése után spéci bringás idegenvezetők pattannak most nyeregbe.

Az oktatás része volt például a kommunikációs tréning, szakmai, műszaki, gyakorlati, turisztikai ismeretek és persze túravezetési terepgyakorlat. Tavaly már végzett egy csoport, most is indult egy áprilisban, de várólistán van 22 ember, akik ősszel vágnak bele a programba. A ” fekete öves” bringások által vezetett túrák egyébként megtalálhatóak a Balaton Bike Tour oldalán is. Itt olyan programok, szervezett túrák is találhatók, amelyek nem csak a profiknak szólnak, hanem azoknak is, akik most tervezgetik előszór, hogy két keréken fedezik fel a Balaton rejtett helyeit – nyilatkozta Fekete Tamás.

A tavasz második felében száznál is több programot szerveznek

Hamarosan kezdődik a Nyitott Balaton akció, amelynek célja, hogy megmutassa a régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem a tavaszi időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ideutazni! Ebben az időszakban legalább száz olyan programot is szerveznek majd, amelyeket akár kerékpárral is érdemes megközelíteni.