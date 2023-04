Drámai változás jön a Balatonnál: erről tudj, ha odamész nyaralni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt év során a balatoni bicikliutak csaknem negyedét felújították, ráadásul a tervek szerint 800 kilométernyi, a jelenlegi biciklikörön kívül eső kerékpározható útvonalat is 600 kilométerrel szeretnék bővíteni, hogy a turisták a parttól távolabb eső tájakat is felfedezhessék – számolt be az Infostart.

A jelenleg 206 kilométer hosszú bringakör az elmúlt években fokozatosan, szakaszról szakaszre megújult Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökének elmondása szerint. Hozzátette, hogy tavaly a teljes kör egynegyedét építették újjá, így biztonságosan körbe lehet kerékpározni az utat. Mindezek mellett kijelöltek további 800 kilométernyi útszakaszt jól kerékpározható, kis forgalmú közutak és erdészeti utak mentén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az összesen 1000 kilométer hosszú úthálózaton összesen három fontos közlekedési csomópont van: az egyik Balatonfüred, a másik Balatonföldvár, a harmadik pedig Keszthely, ahol a múlt hétvégén adták át a keszthelyi BalatonBike365-öt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK