Kifakadt a szakszervezet: komoly hiányosságok derültek ki az új megyei és országos bérletekről

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint a vármegyei és országos bérlet nem lesz oilyan jó, mint az eredeti megoldás.Még csak nem is azért gondolják ezt, mert annyiba kerül az országos bérlet, mint Németországban, hanem mert a helyi közlekedésre nem is vonatkozik majd. Ezen felül a helyköteles járatokon és az első osztályon sem lehet majd használni - derült ki az RTL Híradó összeállításából.

Egész Európában az egekbe szöktek az üzemanyagárak tavaly tavasszal, erre válaszul a német kormány tavaly június elsejétől olcsó, havi kilenc euróért kiváltható tömegközlekedési bérletekkel próbálta enyhíteni az emberek terheit. Az intézkedés rendkívül népszerű lett, de csak három hónapig tartott. Végül úgy döntöttek májustól hosszú távon is bevezetik az egységes, egész országra szóló bérletet, de ez már jóval drágább lesz, havi 49 eurót kóstál majd. Ez mai árfolyamon körülbelül 18900 forint, azaz pontosan annyi, mint a szombaton bejelentett magyar országos bérlet.

Az RTL Híradónak Dorner Lajos, a VEKE elnöke ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a kormány nem szakmai, hanem politikai döntést hozott, ezért a magyar bérlet nem is lesz olyan jó, mint a német. Szakmai intézkedés szerinte akkor lett volna, ha a helyi, városi közlekedési rendszereket is bevonják a szisztéma, ahogy az Németországban is történt.

A MÁV közleményéből ugyanis kiderült, hogy az új bérletet a MÁV, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain lehet majd használni. Nem lesznek viszont érvényesek a helyjegyköteles vonalakon, azaz például az IC-ken, első osztályon, továbbá a helyi közlekedési társaságok járatain. Így Budapesten belül a BKK járatain sem.