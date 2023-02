Olcsóbban kijön 2023-ban egy a tengerparti nyaralás, mint a Balatonra menni?

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón beszélt arról, hogy az idén megdöntheti a belföldi turizmus a 2019-es rekordot is, azonban a szállodaszövetség szerint ez koránt sincs így. Az infláció miatt ugyanis messze elmaradhat az idei szezon a járvány előtti évektől, miközben külföldre egyre többen utaznak – számolt be az RTL Híradó

Már tavaly is sokan utaztak a covid miatti bezártság után belföldön, így a 2022-es év rekord forgalmat hozott. A kormány pedig idén is bizakodó: Gulyás Gergely szerint az idei év bevétel meg fogja tudni haladni az eddigi rekordot is. Ennek oka a Turisztikai Szövetség szerint az, hogy sokan a koronavírus miatt nem tudtak külföldre utazni, így itthon választottak maguknak úticélt. Így az itthoni szálláshelyek bevétele 52 százalékkal nőtt egy év alatt.

A Szállodaszövetség elnöke szerint 3 év alatt átlagosan 30 százalékkal nőttek az árak, de idén ők nem várnak átütő sikert, miután nincs sok előfoglalásuk.

Úgy tűnik, hogy a 2023-as év szempontjából van remény arra, hogy megközelítsük a 2019-es számokat. Természetesen eredményességben viszont messze el fogunk maradni, hiszen azóta olyan infláció volt, hogy ezeket a számokat nem fogjuk tudni produkálni

– mondta el Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Ezzel szemben a külföldi előfoglalásai kilőttek, annak ellenére is, hogy 10-15 százalékkal drágultak az utazási irodáknak az árai, amit az irodák azzal próbálnak kompenzálni, hogy minél korábban lekötik ezeket. Az előfoglalási kedvezménnyel pedig sokan élnek is.