Elképesztő trükkök, amik tényleg működnek ebben a városban: rengeteget spórolhatsz, ha így utazol

Belgium az egyik legolcsóbb Magyarországról elérhető fapados úti cél, igaz a város egy átlagos magyar pénztárcájához viszonyítva elképesztően drága. Összeszedtük azokat a trükköket, praktikákat, melyekkel sokat spórolhatsz egy brüsszeli kiránduláson.

Belgium az egyik legolcsóbb Magyarországról elérhető fapados úti cél: szó szerint fillérekbe kerül a repjegy, akár már 10 ezer forintból is megfordulhatunk. Ennek nyilván az az oka, hogy Brüsszelben, az Európai Unió központjában sok magyar dolgozik, nem csak az EU, de a NATO székhelye is itt van. De a turisták számára is vonzó úti cél, hiszen pár napos tavaszi vagy őszi városlátogatáshoz kitűnő célpont, számos látnivalóval, múzeummal, galériával büszkélkedhet.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy hiába olcsó a kijutás, egy kifejezetten drága városról van szó, így lehet, hogy amit megspórolunk az egyik oldalon, annak a többszörösét leszünk kénytelenek kiadni a másikon – erről a témáról már számos cikk jelent meg a Pénzcentrum oldalán. Könnyen belesétálhatunk a filléres repjegyek legnagyobb csapdájába: méghozzá abba, hogy a kiválasztott helyszínen minden sokkal drágább, mint arra számítottunk.

Erre nyújtunk most megoldást olyan kifejezetten Brüsszelhez kapcsolódó trükkökkel, olcsó alternatívákkal, melyek segítségével kiküszöbölhetjük a felesleges költéseket, és ugyanolyan jóáras lesz az egész utunk, mint a repülőjegyünk. Az Európai Unió tényleges fővárosa, Brüsszel elsősorban a tehetős embereket szolgálja ki, de a megfizethető utcai ételeknek, sörfőzdéknek, bároknak és egyebeknek köszönhetően anélkül is megtapasztalhatja a legjobbat, amit Belgium kínál, hogy a fél fizetésünket otthagynánk.

Gyalogosan!

Az olyan belga nagyvárosokban, mint Brüsszel vagy éppen Brugge, rendkívül egyszerű és kellemes a gyalogos városnézés, mivel a legtöbb fontos látnivaló egy-egy városrészben található. A sétálás nem csak arra kiváló, hogy megismerjük a város nevezetességeit, és megcsodáljuk az évszázados építészeti alkotásokat, de naponta legalább 10 eurót, ha nem többet megspórolhatunk, amit egyébként a tömegközlekedésre vagy a látnivalók közötti rövid taxizásra kellene fordítanunk.

Sört sörrel!

A sörrajongók biztosan nem fognak csalódni a választékban, több mint 300 sörfőzde működik az országban, akik viszont eddig nem kedvelték ezt az italt, azok számára itt a tökéletes lehetőség, hogy meggondolják magukat. A legtöbb helyi sör ára 3 és 4 euró között mozog poharanként, így egy korsó vagy egy üveg a leggazdaságosabb választás vacsorához.

Streetfood drága éttermek helyett

A belga élelmiszerárak hírhedten magasak, egy két főre szóló középkategóriás vacsora ára könnyen meghaladhatja a 100 eurót is. Ellenben a belga utcai ételek nagyon finomak, és sokkal olcsóbbak. A város tele van sültkrumpli-standokkal, gofrisütő kocsikkal, de a mitraillette boltok (sült krumplival és falafellel, sült hússal töltött bagett) a legolcsóbb - és legfinomabb - helyek közé tartoznak. Belgium számos városában virágzó szabadtéri piaci kultúrát is találunk, a friss gyümölcs- és zöldségstandoktól kezdve a tengeri herkentyűs pultokig, ahol a kagylót már 5 euróért is megvásárolhatjuk. Brüsszelben a Noordzee az egyik legjobb hely, ahol fejenként kevesebb mint 10 euróért lehet friss halat és helyi borokat fogyasztani. De érdemes az éttermek déli menüajánlatait is megnézni, nagyjából 15-20 euró között ehetünk két-három fogást.

Spórolj a szálláson!

A legjobb minőségű szállodák Brüsszelben és Brugge-ben több száz euróba is kerülhetnek éjszakánként, ám a belvárosi hostelek és a feltörekvő városrészekben található Airbnb-k hasonló kényelmet kínálnak az ár töredékéért. A privát Airbnb-foglalások éjszakánként körülbelül 75 euróba kerülnek, míg a városközpontban található hostelekben vagy kollégiumokban körülbelül 30-50 euróba.

Szuvenírt a bolhapiacról

Európa egyik legjobb régiségvásárai Belgiumban vannak: több tucat szabadtéri bolhapiac található országszerte, amelyek több száz éves múltra tekintenek vissza - és mind jelentős árengedményeket kínálnak egyedi emléktárgyakra annak, aki hajlandó egy kicsit kutakodni.

Ingyenes múzeumok, galériák

Belgium-szerte vannak múzeumok, amelyek ingyenesek, köztük a Musée Antoine Wiertz, a Parlamentarium és az Európai Történelem Háza, de minden hónap első vasárnapján a legtöbb múzeum országszerte teljesen ingyenesek.

Költségek Belgiumban