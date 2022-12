Itt az ígéret a BKV-tól: már fél évet sem kell várni és teljes szakaszon járni fog a 3-as metró?

A BKV közleménye szerint változatos évet zár 2022. december 31-én, amelyben örömteli és kevésbé örömteli események követték egymást. Azt írták, idén is a terveknek megfelelően folytatódott az évek óta legfajsúlyosabb beruházásunknak számító M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója.

"A gazdasági nehézségek és az energiaválság ellenére is egész évben fennakadások nélkül, stabilan tudtuk biztosítani Budapest közösségi közlekedésének működését. Lépéseket tettünk a közösségi közlekedés hálózatának és járműparkunk megújításának irányába. A tőlünk megszokott módon a társadalmi felelősségvállalás területén és kulturális együttműködésekben is szerepet vállaltunk. Sajátos lehetőségeinket kihasználva igyekeztünk segítséget nyújtani a háború sújtott Ukrajnának és lakóinak" - közölte a BKV.

Szakmai eredményeik között kiemelik: idén is a terveknek megfelelően folytatódott az évek óta legfajsúlyosabb beruházásunknak számító M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója. Májusban átadták az utasforgalomnak a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomásokat, ahol az akadálymentesítés érdekében ferdepályás felvonókat helyeztünk üzembe.

"Az állomások innovatív, modern építészeti megoldásaikkal is a sajtó figyelmének középpontjába kerültek. A Füvészkert világát idéző grafikák, a Csillagok háborúja ihlette belső terek és a szarvassá vált fiúk meséjének megjelenése a szakma és a közönség tetszését is elnyerte. Terveink szerint 2023 májusára a vonal összes állomása megnyílik, és véget érnek a felújítással járó kellemetlenségek. Addig is utasaink türelmét kérjük!" - írták.

Február elején a 2021-ben megkezdett nagyfelújítás lezárultával újraindult a főváros ikonikus közlekedési eszközének számító, a turisták körében töretlen népszerűségnek örvendő Budavári Sikló.

A pályával együtt újjászületett a két kocsi, Margit és Gellért is, hogy teljes pompájukban és maximális forgalombiztonság mellett szállíthassák a Siklóról nyíló egyedi panorámában gyönyörködni vágyókat - írták. Az ugyancsak kiemelt turistacélpontnak számító Zugligeti Libegőn szintén nagyfelújítást végeztünk az év első felében, így megújulva várta utasait júliusban a Libegők Éjszakája eseményen, amelyhez immár hatodik alkalommal csatlakozott vállalatunk - közölték.

Ősszel egymást követték a mindennapi közlekedés komfortját növelő események. A nyáron elvégzett felújítási munkáknak köszönhetően szeptembertől forgalomba állhattak az új alacsonypadlós CAF villamosok az 50-es vonalon. Az elmúlt évtizedek legnagyobb autóbuszflotta frissítésének részeként 135 új Mercedes-Benz Conecto Next Generation állt forgalomba a BKV kötelékében. Ennek köszönhetően a BKV teljes autóbuszállománya alacsonypadlóssá vált

- közölte a BKV hozzátéve, hogy az új autóbuszok érkezésével egy korszak is lezárult a cég és a Budapesti közösségi közlekedés életében: elbúcsúzott az utasforgalomtól több, a városképet hosszú évtizedeken át meghatározó Ikarus autóbusztípus. A közlekedésbarátok és járműrajongók örömére járműfotózásra is alkalmat adó búcsúmeneteket szerveztek júniusban az Ikarus 415-ös típusnak, november folyamán pedig a 435-ös, 260-as és 280-as típusoknak. Bár a menetrend szerinti utasforgalomból eltűnnek ezek a járművek, a cég retró, illetve nosztalgiaflottájában továbbra is lehet majd velük találkozni, akárcsak az igazi ritkaságnak számító duplacsuklós Ikarus 293 replikával, amelyet májusban mutattak be a közönségnek.

A fenntarthatóság és környezetvédelem érdekében februárban elfogadták a BKV frissített EMAS Környezetvédelmi nyilatkozatát. A Fenntarthatósági Témahét keretében – a BKV évek óta rendszeres résztvevője a programsorozatnak – az érdeklődő gyermekek a helyszínen ismerkedhettek meg az M4 Metró Járműtelep fenntartható víz-, és hulladékgazdálkodásával, Metró Áramellátási Szakszolgálatunk pedig a Fővám tér metróállomás üzemi tereit mutatta be szakiskolás diákoknak.