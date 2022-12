Síszezon Ausztriában: hol és mikor érdemes síelni? (x)

A szomszédunkban már elindult a síszezon, idén korlátozások nélkül.

Ausztria a téli sportok hazája és a magyar síelők körében kiemelkedő helyen szerepel, hiszen pár óra autóúttal számos jól kiépített síterep érhető el. Szerencsére idén már a covid miatti korlátozásokkal sem kell számolni, így a legtöbb helyen december első hetén kezdetét vette a síszezon és várhatóan egészen április közepéig kitart majd a hó. A nagyobb síterepeken egész télen zajlik az élet, hangulatos hütték, zenés és sport programok, na meg persze jól karbantartott sípályák széles választéka várja a síelőket.

A magyar tulajdonú SissiPark**** három népszerű osztrák síterepen is jelen van, náluk már a szezon elején is sokan érkeznek. Mindhárom síterep hóbiztosnak mondható, de folyamatos hóágyúzással is segítik a pályák kialakítását, így nyitáskor már biztosan lehet síelni.

A családosok körében inkább Lachtal a népszerű helyszín, közelsége és lankás sípályái miatt. Itt az ünnepi időszak mindig nagy népszerűségnek örvend, sok magyar vendég évről évre a SissiParkban tölti a karácsonyt vagy a szilvesztert, az igazi ünnepi hangulat és a kényelmesen síelhető pályák miatt. Általánosságban elmondható, hogy az év végén és január elején kevesebben vannak a pályákon, valamint sorbanállás nélkül lehet haladni a lifteknél. A gyerekekkel érkezőknek ez fontos szempont, ahogyan az is, hogy az apartmanokból kilépve egyből a sípályára tudjanak menni és bármikor könnyen visszajuthassanak pihenni.

Schladming-Dachstein síterepét a rutinosabb síelők is szívesen látogatják, a mintegy 230 km hosszú pályarendszere, valamint a pezsgő aprés-ski élet miatt. A február végi és március eleji időpontokra hamar elkelnek az apartmanok, a január eleje pedig itt is kevésbé zsúfolt, ezért aki szeretné elkerülni a sorbanállást, annak érdemesebb ekkorra tervezni a síelést.

A SissiPark pályaszállás apartmanok Lachtal, Schladming és Nassfeld síterepein találhatók, közvetlenül a felvonók mellett. A hegyekre néző pazar környezet mellé luxus kényelem is társul: az épület közvetlenül a sípályáról is megközelíthető, a felszerelést ott lehet hagyni a fűtött sítárolóban és irány egyből a privát szauna, amivel minden apartman fel van szerelve. Ha pedig bármilyen kérdés felmerülne, akkor a magyar nyelvű személyzet készséggel áll rendelkezésre.

Lachtalban a SissiBistro gazdag büféreggelit és svédasztalos vacsorát kínál, így az étkezésekkel sem kell külön foglalkozni.

SissiPark weboldala: www.sissipark.at

