Hogy micsoda?! Egy hét múlva már havazhat is Magyarországon

Elég kiszámíthatatlan időjárási jelenségek alakítják majd jövő héten a hőmérsékletet. Az előrejelzés szerint nem kizárt, hogy egy hét múlva már havazni is fog Magyarországon.

A jövő hét első felében nagy mennyiségű sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a Kelet-Európai síkságot egy Skandinávia felett formálódó anticiklonnak köszönhetően. A Kárpát-medence időjárását ez még érdemben nem befolyásolja. Hétvégén, és a jövő hét első napjaiban is többnyire felhős, ködös időjárásra van kilátás - írja az Időkép.

Szerda tájékán azonban a fagyos légtömeg nyugatabbra mozdulhat el és Közép-Európába is beszivároghat, miközben az észak-atlanti térségben képződő ciklonok és frontjaik sorra érik el kontinensünket nyugat felől. A portál szerint így tulajdonképpen egy keveredési zóna alakulhat ki Közép-Európa fölött, ahol a keletről jövő hidegebb, szárazabb, és az Atlanti-óceán és Földközi-tenger felől érkező enyhébb, nedvesebb légtömeg találkozhatnak egymással.

A valószínűségi előrejelzések alapján lassú lehűlés körvonalazódik, de az még bizonytalan, hogy mekkora mennyiségű hideg levegő áramlik nyugat felé, és szivárog a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy csak pár fokkal esik vissza a hőmérséklet, de ettől nagyobb mértékű lehűlés sem kizárt

- hívták fel a figyelmet.

Ami a csapadékot illeti, keddtől csapadékosabb időjárás körvonalazódik, amit a nyugat felől érkező időjárási frontok, valamint mediterrán ciklonok szolgáltathatnak majd. A csapadék mennyisége is nagyon bizonytalan, de mediterrán ciklonok esetén egy kiadósabb öntözés is benne lehet a pakliban.

A bizonytalanság a halmazállapotok tekintetében is nagyon nagy, hisz ez a lehűlés mértékétől függ. Egyelőre nagyobb esély van esőre, mint hóra, de adódhat olyan forgatókönyv, amiben a csapadék és a fagyos levegő is rendelkezésre állhat ahhoz, hogy megpillantsuk a szezon első hópelyheit. Ha ez így is lesz, nagy valószínűséggel a hegyekben fog bekövetkezni

- zárul az előrejelzés.