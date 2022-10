Lecsapnak a ravasz taxishiénákra: indul a hajtóvadászat Budapesten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több ponton is változás fog történni a taxizás szabályozásában, jelentette be Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) államtitkára a Facebook oldalán. Az új szabályzás kitér többek között a járművek életkorára arra, hogy mennyi időre lehet taxisengedélyt kapni és a tervek szerint megteremtik annak a jogszabályi lehetőségét is, hogy a taxisszolgáltatók bekapcsolódhassanak a közösségi közlekedési közszolgáltatásba.

Vitézy Dávid bejelentése szerint a kormány a TIM javaslatára módosította a taxizás szabályozásáról szóló rendeletet a szabályosan közlekedő taxisok és az utasok érdekében. A módosítások érintik a járvány idejére felfüggesztett, a taxiként használt gépjárművek életkorát érintő rendeletet: „Figyelembe véve, hogy az elmúlt időben a pandémia, a járműipari és energiapiaci válság a taxisok helyzetét sem könnyítette meg, a 2017. január 1. előtt közúti nyilvántartásba vett taxijárművek maximálisan megengedett életkorát 10-ről 13 évre emeljük kivételesen – olvasható az államtitkár Facebook oldalán, ahol kiemelték, hogy a 2017 óta forgalomba helyezett, de hát most 6 évnél fiatalabb autók esetében marad a 10 éves szabály. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Továbbá az új rendelettel a tervek szerint megteremtik a jogszabályi feltételeit annak is, hogy a taxiszolgáltatók bekapcsolódhassanak a közösségi közlekedési közszolgáltatásba. Ma az 50 fős Volán-busz alatti léptékben nincs kapacitási lépcső a tömegközlekedésben, márpedig sok helyen például este, hétvégén csak jóval kisebb igény jelentkezik, és a néhány vonatról leszálló utast pedig érdemes egy kisebb településen akár a céljához vinni kötött útvonal helyett – írja Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy a változás a nyugat-európai példákra épül és megteremti a lehetőséget az iránytaxik minden félnek előnyös működésére. Ezzel ugyanis lehetőség adódik arra is, hogy üzemzavar esetén iránytaxikkal pótolják a kimaradt járműveket. Mindezek mellett szigorítják a taxis engedélyek kiadását is és a jövőben próbautazás nélkül is lehetőség lesz a szabálytalan sofőrök büntetésére, illetve a fuvarszervezőknek és a diszpécserszolgálatok működése is változik. Mostantól maximum 5 évre kaphatnak engedélyt és egyértelműen be kell jelenteni, hogy a vállalkozás milyen néven működteti a diszpécserszolgáltatását.

