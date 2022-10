Brutálisan drágult a nyaralás itthon 2022-ben: mégis szívesen utaznak belföldön a magyarok

17,5 százalékkal nőtt a bruttó szobaár bevétel 2022 nyarán tavalyhoz képest, a foglalások darabszáma 7,4 százalékkal gyarapodott. Egy főnek egy éjszaka átlagosan 11 ezer forintba került, ami átlag 11,4 százalékos drágulást jelent. Bár tavalyhoz képest nőtt a külföldre szóló foglalások aránya, még így is jóval több magyar nyaralt idén belföldön, mint 2019-ben. Siófok, Hajdúszoboszló, Budapest, Eger és Balatonfüred voltak a leglátogatottabb úticélok.

A bruttó szobaár bevétel 17,5 százalékkal nőtt 2021-hez képest, a pandémia előtthöz viszonyítva a felénél is többel.

Ehhez részben hozzájárult, hogy nőtt a foglalások darabszáma is: a tavalyi nyárnál 7,4 százalékkal, 2019-hez képest pedig 15,2 százalékkal. Ezen kívül az áremelés is jelentősen megmutatkozik az eredményben: míg tavalyhoz képest átlagosan 11,4 forinttal kellett idén többet fizetnie egy főnek egy éjszakáért, a pandémia előtthöz képest átlagosan 34,4 százalék a drágulás –írja közleményében a Szállás.hu.

Egy foglalás átlagosan 3 főre és 2,6 éjszakára szólt. „A vendégek újra bátrabbak az előfoglalást illetően, hiszen a lemondási díj nélkül és az előlegfizetés nélkül foglalható opciók anyagi biztonságot jelentenek számukra – állapította meg Kelemen Lili sajtószóvivő. Azt is hozzátette, hogy az idei év foglalási tendenciái már a 2019-es, pandémia előtti időszak trendjeihez hasonlítottak inkább. „Augusztusban foglalási számban ugyan lassulást tapasztaltunk, de ez a 2019-es trendek alapján várható volt, hiszen a COVID előtti időszakban is hangsúlyosabb volt az előfoglalás a nyárra – magyarázta a szóvivő. – Ugyanakkor ez az összeredményben nem okozott visszaesést, hiszen az előfoglalás nagyobb ütemű volt, mint az elmúlt két évben, és egyébként 2019-hez képest is erősebbre sikerült”.

A vakációzók zöme (72,7%) nem hotel típusú szálláshelyet választott idén nyáron. Apartmanban 29,6, vendégházban 21,3, panzióban 15,4, egyéb kategóriában 6,6 százalékuk hajtotta álomra fejét. „Bár arányaiban tavaly is népszerűbb volt a nem-hotel kategória, akkor darabszámban többen választottak hotel szálláshelyet, mint idén – mondta Kelemen Lili – A következő időszakban a non-hotelizáció további erősödésére számítunk, amit az egyéb tényezők mellett főként az alacsonyabb ár iránti kereslet növekedése okoz”. Míg 2022 nyarán a hotelekben átlagosan 16 500 forintba került egy éjszaka egy főnek, panzióban 9120, apartmanban 7780, vendégházban pedig 7220 forintba. Legtöbbször a félpanziós ellátást keresték az pihenni vágyók, de az önálló ház, medence és a reggeli kategóriák is népszerűek voltak. Ugyan idén augusztus 20-a nem hozott hosszú hétvégét, mégis ez volt a nyár legtelítettebb hétvégéje.

A Balaton és a fürdővárosok vitték a prímet

A foglalási számok alapján a legtöbben Siófokon, Hajdúszoboszlón, Budapesten, Egerben és Balatonfüreden nyaraltak. Hévíz, Gyula, Szeged, Zalakaros és Pécs sorakoznak a legnépszerűbb belföldi úti célok top tízes listáján. Közülük Balatonfüreden és Hévízen volt a legmagasabb az egy főre jutó átlagár egy éjszakára, mindkét településen 14 ezer forint feletti volt ez az összeg. Tavalyhoz képest a legnagyobb drágulás Budapesten és Gyulán volt, mindkét településen 18,1 százalékkal nőtt egy főnek egy éjszaka átlagára. Ugyanakkor Egerben 1,8 százalékkal, Szegeden 5 százalékkal csökkent az átlagár 2021-hez viszonyítva.

A top turisztikai régiók közül a Balaton bizonyult a legnépszerűbbnek idén nyáron is, minden harmadik foglalás a magyar tenger térségébe szólt. Észak-Magyarország a foglalások 15,6 százalékával a második helyen végzett, Nyugat-Dunántúl 11,1 százalékkal pedig a dobogó harmadik fokára került. A legismertebb vízpartok közül a Velencei-tó környékén 11 140 forintba, a Balatonon 10 940 forintba, a Tisza-tó térségében pedig 8 020 forintba került átlagosan egy éjszaka egy fő részére idén nyáron.

A legnagyobb mértékű drágulás ezek közül a Tisza-tónál volt, több mint 11 százalékkal nőtt az átlagár egy főnek egy éjszakára.