Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. szeptember 9.)

Névnap

Ádám

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.78 Ft

CHF: 407.55 Ft

GBP: 455.73 Ft

USD: 393.11 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 8608 Ft

MOL: 2666 Ft

RICHTER: 7680 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.09.10: Éjjel, reggel közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Napközben a gomoly- és fátyolfelhők mellett hazánk nagy részén több órára is kisüthet a nap. Legtovább északkeleten maradhat felhős az ég. Éjjel, reggel még több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar. A nap második felében egyre kisebb körzetekben hullhat csapadék. Hajnalban pára-, ködfoltok is képződhetnek. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 26 fok között alakul, de a legtovább felhős, csapadékos északkeleti tájakon 20 fok alatt is maradhat.

2022.09.11: Hajnalban a szélcsendes helyeken pára, foltokban köd képződhet. Napközben a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap, ugyanakkor főleg északkeleten erősen felhős körzetek is lehetnek. Szórványosan valószínű zápor, helyenként zivatar (nagyobb számban hazánk északkeleti, keleti harmadán). Az északnyugati szelet több helyütt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 7 és 15, a maximum 19 és 25 fok között valószínű, északkeleten lesz a hűvösebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség általában kedvezően alakul, a délutáni órákban néhol átmenetileg megemelkedhet az ózon koncentrációja. (2022.09.09. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Csütörtök délutántól hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok, a felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (2022.09.08)

Akciók

