Egyre több az átverés a hazai gyerektáborokban? Szigorítanának a szabályokon

A Táborfigyelő 17 évvel ezelőtt annak kapcsán alakult meg, hogy csak és kizárólag a legálisan működő, biztonságos és élménydús táborokat szűrje, és jelenítse meg a szülőknek. A sok év alatt százezres nagyságrendű gyermek táborozásában segédkeztek, és több ezer táboroztatóval tartják folyamatosan a kapcsolatot, így nem meglepő, hogy reagáltak a FEOSZ által kiadott közleményre.

Növekedtek a táborokra érkező panaszok száma, több panaszos e-mailt kapott a FEOSZ, melyben arról számolnak be a családok, hogy a beígért program teljes egészében elmaradt, a napi négyszeri étkezésből, csak kettőt kaptak a gyerekek, a nagy forróságban nem kaptak egyáltalán vizet, a kézműves foglalkozásokon csak úgy vehettek részt, ha vittek magukkal felszerelést, pedig erről előzetesen nem volt tájékoztatás - közölte a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Az említett közleményben a problémák elkerülése érdekében a Táborfigyelő kiemelte, hogy közel két évtizede arra bíztatnak mindenkit, hogy csak és kizárólag legálisan működő táborokat válasszanak a családok, ugyanis ezen vakációs lehetőségeknek kötelezően be kell jelenteniük a hatóságnál, hogy gyermetábort szerveznek, azaz hatósági ellenőrzésre is számíthatnak. Utóbbi mennyiségével és minőségével minden rendben, így a legálisan működő gyerektáborok esetén a problémák megjelenésének esélye rendkívül csekély. A problémák felmerülése szinte minden esetben olyan "táborok" esetében valósul meg, amelyek a szürke- vagy feketegazdaságban működnek, ahol nem kap számlát a szülő, ahogy a FEOSZ közleménye is említi.

A fogyasztóvédelmi jelentés azt is tartalmazza, hogy szükséges lenne egy regiszter a biztonságos, legális táborok részére. A táboroztatással foglalkozó honlap kiemelte, hogy 17 éve rendelkezésre áll ez, hiszen a Táborfigyelő pont ezt a feladatot látja el.

Sőt, 2019-ben elindítottuk a Táborminősítő weboldalt, ahol már a második lépcsőfok, a regiszter extra valósul meg. Itt a táboroztatóknak közel 300 kérdéses kérdőívben kell beszámolniuk tevékenységükről, érintve a jogi és gazdasági kérdéseket, a szülőkkel való kommunikációt, a tábor programját, a szállás, az étkezés területét, ahogy alaposan megvizsgáljuk a gyermekfelügyelet kérdéseit, hogy kik és milyen végzettséggel, tapasztalattal vigyáznak gyermekeinkre. Azon táborok, amelyek a szakmai sztenderdeknek megfelelnek, egy sátras minősítő pecsétet kapnak, így a szülők már ránézésre tudhatják, hogy az adott tábor megfelel a szakmai sztenderdeknek

- fogalmazták meg közleményükben.A táborszervezés szabályainak szigorítását is sürgeti a közlemény, amelynek egyes részeivel a Táborfigyelő is egyetért, és a szakmai tapasztalataikat örömmel ajánlják fel azért, hogy ebben segíthessenek.