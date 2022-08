Kapaszkodik vissza a turizmus: a járvány után újabb gondokkal néz szembe a szektor

A főváros után Siófok és Eger vonzotta a legtöbb vendéget a második negyedévben, bár a hosszú hétvégék élénkítették a turizmust, a háború miatt kieső orosz vendégek, a szektorban erősödő munkaerőhiány és az időjárás is nehezítette a szakma életét. Országosan, az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 11 ezer forint volt, ez 39 százalékos növekedés 2019-hez képest.

Az idei második negyedévben az áprilisi, négynapos húsvéti hosszú hétvége és június elejére eső, háromnapos pünkösdi hosszú hétvége a belföldi turizmus meghatározó mozgatórugói voltak. A húsvéti hosszú hétvégére már valamennyi partnerük április elején teltházat jelzett, a pünkösd már lassabban fogyott – derül ki a Szallas.hu adataiból.

Az április 1-jétől június 30-áig tartó időszakban a közvetített bruttó szobaár-bevétel 57 százalékkal nőtt 2019 második negyedévéhez képest, amikor ebben az időszakban utoljára lehetett hasonló feltételekkel utazni. Ugyanakkor a foglalások csupán 15 százalékkal, a vendégek száma pedig 13 százalékkal gyarapodott. „Nem lélegezhettek fel a hazai turisztikai szereplők ebben a negyedévben sem – mondta Kelemen Lili, az oldal sajtószóvivője. – Bár a koronavírus-járvány intenzitása, az esetszámokról szóló hírek mérséklődtek, beárnyékolta az előszezont az orosz-ukrán háború.” Az oldal felmérést végzett, mely szerint bár tízből nyolc nyaralást tervező magyar akkor úgy nyilatkozott, nem befolyásolja őt a háború az idei vakáció megtervezésekor, akiket viszont igen, főként anyagi okokra hivatkoztak. „Mindezek ellenére ebben az időszakban nem érzékeltünk kiugró lemondási hullámot – tette hozzá a sajtószóvivő. – Igaz, az utazási kedv megőrzéséhez hozzájárulhattak a választást megelőző és követő támogatások kiosztása, valamint az OTP SZÉP-kártyával együttműködve mi is árkedvezményt kínáltunk a nyári időszakra, ami élénkítő hatású volt a foglalásokra.” A sajtószóvivő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy szállásadói oldalról számos esetben érezhették az orosz-ukrán háború közvetlen hatását, hiszen a kieső orosz beutazó vendégek például Hévízen vagy a fővárosban is visszaesést okoztak. Mindezek mellett a szektorban erősödő munkaerőhiány is megnehezítette (megnehezíti) a szállásadók stabil működést. A májusi, júniusi elő- és last minute foglalásokra pedig a kedvezőtlen időjárás is rányomta bélyegét.

A magasabb ár nem riasztotta el a vendégeket

Minden ötödik foglalás a Balaton térségébe szólt. Az észak-magyarországi régió követte a foglalások 17 százalékával, harmadik helyen pedig a főváros és környéke végzett a foglalások 12 százalékával. Budapest, Siófok és Eger voltak a legkeresettebb települések április-június között. Szeged, Pécs, Gyula és Hajdúszoboszló követte őket. A top tizes listára még Balatonfüred, Hévíz és Nyíregyháza kerültek fel. A legnépszerűbb települések közül Hajdúszoboszlón volt a legalacsonyabb az egy főre eső éjszakánkénti átlagár drágulása. Tavalyhoz képest csupán néhány forint volt a különbség, 2019-hez viszonyítva pedig 19 százalék a növekedés. Ugyanakkor Budapest esetén a tavalyinál 38, a 2019-es szintnél pedig 40 százalékkal nőtt az átlagár. Az országos átlagár 11 000 forint volt egy fő részére, éjszakánként, ami tavalyhoz 16 százalékkal, 2019-hez viszonyítva 40 százalékkal több. A szállástípusok közül tavalyhoz képest az apartmanoknál (+17%), 2019-hez viszonyítva pedig a vendégházaknál (+55%) a legnagyobb a drágulás. Háromból két foglalás nem hotel típusú szálláshelyre szólt. Minden tizedik szálláskereséskor használták a félpanzió szűrőt, öt százalékuknál az önálló ház opciót. De szintén népszerűek voltak még a medence, reggeli, valamint a lemondási díj és előlegfizetés nélküli lehetőségek.

Mi várható a folytatásban?

Bár a foglalási szint magas a nyárra, a kereslet tetőzni és lassulni látszik, hasonlóan a pandémia előtti évek szezonalitásához. Ősszel pedig idén csak egyetlen hosszú hétvége lesz, igaz, az négynapos, hiszen mindenszentek, november 1-je keddre esik. „A hosszú hétvégék iránt mindig kimagasló a kereslet, így érdemes előre tervezni és lefoglalni az áhított szállást” – mondta Kelemen Lili. A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy az őszi hosszú hétvégére jelenleg közel 2000 belföldi ajánlat foglalható 100 százalék pénzügyi biztonsággal. Azaz a vendégnek az ilyen típusú foglalásoknál nincsen anyagi kockázata, mert előleg fizetése nélkül foglalhatók és/vagy lemondási díj nélkül lemondhatók. Azoknak, akiknek nem sikerül vagy nem akarnak a hosszú hétvégére foglalni, érdemes lehet őszi hétköznapokat választani, amit ráadásul általában jelentős kedvezménnyel tesznek vonzóbbá a szállásadók. A jelenlegi adatok alapján egyébként a szeptemberi és októberi foglalási szint is jóval magasabb, mint tavaly, és már a 2019-es utolsó negyedéves szintet is túllépték.