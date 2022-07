Sok magyarnak kell lemondania a filléres nyaralásról: ezzel számoljon az, aki idén kempingezne

A forint elértéktelenedésével egyre többen választják a kempingezést, ami egy olcsóbb alternatívát kínál a nyaralni vágyó családoknak. A HelloVidék tette fel a kérdést, hogy mennyiért lehet Magyarországon kempingezni, illetve melyik korosztály választja a leginkább ezt az utazási formát.

Tavaly óta egy új országos minősítési rendszert vezettek be Magyarországon, amiben minden hazai kemping egytől ötig, a szolgáltatásaik színvonalához igazodva besorolhatja önmagát. Ezeket az értékeléseket később egy minősítő bizottság ellenőrzi, majd végül egy bíráló bizottság hagyja jóvá. Kisgyőri Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke elmondása szerint a kempingek partnerek ebben az új rendszerben, hiszen így könnyebben meg tudják állapítani, hogy a skálán hol is helyezkednek el. Ráadásul a vendégek is jobban tudnak keresni.

Hazánkban jelenleg körülbelül 300 működő kemping van, amiknek egyre nagyobb a kihasználtsága. De a magyarok nemcsak a sátor helyet keresik, hiszen egyre népszerűbbek a faházak és a lakóaók is. A járvány viszont komoly károkat okozott a szektorban: 2021-ben ugyanis hiába érdeklődtek sokan, a tényleges foglalásig már jóval kevesebben jutottak el. Sok kempingtulajdonos pedig úgy próbálta átvészelni ezt az időszakot, hogy felújításokat végzett, de voltak olyanok is, akik átszervezték vagy átépítették teljesen a táborhelyüket. A nagy, tőkeerős helyek pedig komolyabb fejlesztéseket is végrehajtottak, így a munkaerő egy részét meg tudták tartani.

Az árak kapcsán a szövetség elmondta, hogy nagyon nehéz általánosítani, mert nagyon sok minden befolyásolja az árszabást. Az inflációt pedig minden kempingüzemeltető a saját bőrén érzi, de ennek ellenére is vannak, akik kivárnak, és nem emelnek árakat, hogy több vendéget tudjanak megcélozni, míg mások fokozatosan terveznek emelni. De Kisgyörgy Borbála szerint nemcsak azon érződik az áremelés, hogy jellemzően kevesebb éjszakára foglalnak a családok, de egyre több külföldi érkezik vonattal az energiaárak emelkedése miatt.

Jellemzően jelenleg Magyarországon 3000-3200 forintért tud egy fő sátorban aludni, de mobilházat is lehet találni 30-50 ezer forint között 4-5 főre. Ráadásul, ami miatt egy családnak egyre vonzóbb ez a szállásforma az az, hogy egyre több kempingben vannak gyermekfoglalkoztatások és játszósarkok. Ezek alapján a számok alapján egy négy fős család (2 felnőtt és 2 gyermek - egy 6 és egy 10 éves) 6 éjszakával számolva minimum 70-100 ezer forintért tud kempingezni menni. Egy kis ráfizetéssel (150-250 ezer forintért) már üres apartmanokat is találhatunk.