Súlyos előrejelzés: komoly veszteséggel számolnak 2022-re a légitársaságok

Bár jelenleg magas a kereslet a külföldi utakra, mert sokan kénytelenek voltak elhalasztani a vakációjukat a járvány miatt, de az év végére visszaesés várható a légiforgalomban. Így pedig több milliárd dolláros veszteséggel is zárhatnak a cégek.

A Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (IATA) hétfői közlése szerint összesen 9,7 milliárd dolláros veszteséggel fognak zárni az előrejelzések szerint a légitársaságok világszerte az idén. Igaz, ez még így is előrelépést jelent a tavalyi 42,1 milliárdos deficithez képest. De a bevételek még most is bőven elmaradnak a járvány előtti szinttől a The Reuters beszámolója szerint, miközben az eladósodott légitársaságoknak egyre magasabb üzemanyagárakkal és bérköltségekkel kell szembenézniük. Ezt pedig kénytelenek áthárítani az utasokra.

Bár ez jelenleg még nincs hatással a keresletre, hiszen sokan most pótolják be az elhalasztott vakációjukat, de a szezon végétől, amikor az infláció is kifejti hatását várhatóan jelentős visszaesés fog bekövetkezni. Az Air New Zealand például már most 20-25 százalékkal növelte meg az árait, amit azzal indokoltak, hogy egyre többe kerl az üzemanyagár. Az áremelésnek pedig nem az az oka, hogy a kiesett bevételt pótolják, hanem hogy az előttük álló költségnyomást fedezni tudják.