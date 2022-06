Ezzel nem számolt sok család a nyári szünetig: pár hét múlva újabb 5-10 százalékos drágulás jöhet

Év végéig összesen mintegy 175-180 ezren kapcsolódhatnak ki valamilyen típusú Erzsébet-táborban, míg tavaly összesen 110 ezer gyermek nyaralhatott a táborokban. A felújítások után nemcsak a kapacitások nőttek, változott a táboroztatás is: pl. már télen is vannak ottalvós lehetőségek a Balatonnál. Ezek, valamint a napközis táborok is népszerűek.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány azt is elárulta a Népszavának, hogy a közvetlen táborozási díj rendkívül alacsony: a balatoni táborokba mindössze ezer forint összegű, úgynevezett jelképes részvételi biztosíték befizetése mellett érkeznek a gyerekek. A napközis Erzsébet-táborok turnusai hétfőtől péntekig zajlanak, amelyek során a napi négyszeri étkezés és a tábori programok, valamint a kirándulások (például strandolás, állatkertlátogatás, mozi) is biztosítottak napi száz forint befizetésével.

Az áremelkedések ellenére minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés a piaci alapon működő táborok iránt is - írja a lap. Az idei nyáron 225 ezer gyermek tölt legalább egy hetet valamilyen táborban. A Táborfigyelő.hu adatai szerint a táborárak nagyságrendileg 10-12 százalékkal növekedtek idén, emellett a legolcsóbb és a legdrágább vakációs lehetőség közötti olló is tovább nyílt: lehetett találni ottalvós tábort 28 ezer forintért, de akár 330 ezer forintért is. Az átlagárak 38 ezer forint körül mozognak a napközis, 60 ezer forint körül az ottalvós táborok esetében.

A kínálat is magas, a mintegy ezer táborturnus közül pedig a legtöbben (a táborozó gyerekek 17 százaléka) a sporttáborokat választották, de népszerűek a kalandtáborok is, ezeket a jelentkezők 14 százaléka választotta. Sokan vesznek részt (10 százalék) beszédközpontú angoltáborokban, valamint majdnem ugyanennyien (9,5 százalék) választottak katonai táborokat, ahol a katonai élettel és a honvédelemmel ismerkedhetnek. A hagyományos témák mellett idén magas a különleges vagy akár extrém táborok kínálata is: egy adoncsi, Robin Hood témájú táborban például fákon lakhatnak a táborozók, egy kecskeméti táborhelyen pedig 3D modellezést-nyomtatást is tanulhatnak a gyerekek, vagy egy mozgásképes humanoid robotot is építhetnek.

Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője szerint már a februári előfoglalás során látható volt, hogy megnőtt a kereslet a táborok iránt, ami szerinte a 2020-2021-es pandémia, a lezárások és karanténok után annyira nem is meglepő. A szülők most jobb anyagi helyzetben vannak és az áremelkedések miatti tehernövekedést pedig az is csökkentheti, hogy a táborok már több mint harmada (34 százalék) elfogadja a SZÉP kártyát fizetőeszközként. A portál adataiból ugyanakkor az is kiderült, hogy egy kicsivel többen (51 százalék) keresik az olcsóbb, napközis táborokat, míg a drágább, ottalvós táborokat a szülők 49 százaléka választotta.

A Szülői Hang Közösség képviselője, Miklós György szerint annak ellenére, hogy növekedett a fizetős táborok iránti kereslet, továbbra is nagyon sok szülő van, akik még a korábbi árakon sem engedhették meg maguknak, hogy befizessék gyermekeiket. Ráadásul számos iskolában már a többnapos osztálykirándulásokat sem engedhetik meg maguknak a gázolajár és a munkadíjak 25-30 százalékos emelkedése miatt.

Tóth Béla szerint az árak emelkedése egyáltalán nem biztos, hogy megállt, nem garantálható, hogy egy vakációs program ára nem emelkedhet néhány héten belül további 5-10 százalékkal. De a táborszervezők ígéretei szerint már lefoglalt programok esetében nem várható árnövekedés.