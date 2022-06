Ezért nem visz már rengeteg magyar készpénzt külföldre: elképesztő, ami a kasszáknál történik

A magyarok közel kétharmada fizet már bankkártyával, illetve akár mobileszközzel, ha külföldre utazik - derült ki a VISA csütörtök délelőtt rendezett sajtótájékoztatóján. Elhangzott az is, hogy honfitársaink a világjárvány elcsendesülésével újra nekivágtak a világnak, rövidebb vagy hosszabb nyaralásokat is szívesen bonyolítanak külföldön - úgy tűnik, a magyarok utazásaiban vége annak a régi világnak, mikor sokkal inkább a készpénzt részesítették előnyben.

A VISA "Utazási és fizetési szokások címmel közölt tanulmányt nemrég, amelyből kiderült, hogy a magyarok 62 százaléka, vagyis csaknem kétharmada már sokkal inkább fizet bankkártyával vagy mobil eszközzel külföldi útjai során is. Ezt a trendet pedig itthonról hozzuk magunkkal: még a világjárványból ragadt ránk, amikor a koronavírus több esetben azzal is terjedt, ha készpénzt használunk, és inkáb átálltunk a kártyás fizetésre.

A többiekhez képest keveset utazunk

Ebben az évben a közép-és kelet-európai régió állampolgáraihoz képest kevesebben terveznek három éjszakánál hosszabb külföldi utat, összesen a magyarok egymarmada tervez idén ilyen utazást. A lengyelek, csehek és bolgárok 40%-a tervez ilyen utat, de náluk is magasabb számban indulnak útnak a románok (50%) és a szlovének (62%). Ha nem is annyira, mint régebben, de továbbra is népszerűek a külföldre szervezett bevásárlóutak: a magyarok 15 százaléka tervez idén ilyet, leginkább Ausztria, Szlovákia és Horvátország az ilyen rövid utak célpontjai.

A Visa régóta hisz abban, hogy a turizmus a gazdaság egyik motorja, munkahelyeket teremt, valamint elősegíti a különböző kultúrák megismerését és elfogadását. A Visa utazási és fizetési szokásokat vizsgáló felmérése azt mutatja, hogy a magyarok a járvány előtti szokásaikhoz térnek vissza idén. Az utazási tervek a magyar fogyasztók fokozatosan újjáépülő bizalmára utalnak, ez pedig jó előjel a nemzetközi turizmus és a határokon átnyúló tranzakciók fellendülésére vonatkozóan

- mondta Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője. Kissé más a helyzet a hétvégi kiruccanásokkal: itt népszerű célpontnak számítanak Bécs, Prága és Róma egyaránt. Azok, akik ilyen utazást is terveznek, nagyobb számban hajlandóak rá, hogy ebben az évben akár többször is külföldre menjenek, a válaszadók 43 százaléka szeretne kétszer vagy háromszor határokon átívelő utazást.

Kártya, okostelefon, okosóra

Nagyon úgy tűnik, hogy lassan magunk mögött hagyjuk azt a régi szokást, hogy külföldi útra készülve annyi készpénzt viszünk, amennyit csak lehet. Már évek óta tartott az a tendencia, hogy külföldön is bankkártyával vagy más elektronikus megoldással fizessünk, és a világjárvány, úgy tűnik, végképp rászoktatott minket ezekre. A megkérdezettek csaknem kétharmada már külföldön is inkább hanyagolja a készpénzt, ezt pedig a kényelmi szempontokkal indokolták legtöbben. De sokan félnek a balesetektől is: a válaszadók 40%-a azzal indokolt, hogy attól félnek, elhagyják a készpénzt a nyaraláson, és akkor már a bankkártyát választják.

Örömmel látjuk, hogy a magyarok a külföldi utazások során a kártyás és mobileszközös fizetést részesítik előnyben, 62%-uk jelölte meg ezeket a fizetési módokat preferenciaként. Ez az egyik legmagasabb arány a vizsgált nyolc közép- és kelet-európai ország között. Az innovatív és megbízható globális Visa hálózatnak köszönhetően mindenki gyorsan, kényelmesen és biztonságosan fizethet több mint 200 ország 100 milliónál is több pontján

- fejtette ki Kiss Ede. A magyarok minden esetben a digitális fizetési módokat részesítik előnyben. A leggyakoribb külföldi fizetési helyek között az üzemanyag-töltőállomásokon körülbelül a válaszadók 73%-a fizet kártyával, okostelefonnal, vagy okosórával, míg a bevásárlóközpontokban ez az arány 72%. Ezek a fizetési módok ugyanúgy népszerűek az éttermekben (közel 69%) és az élelmiszerboltokban (64%) is, de az utazók múzeumok, galériák, és vidámparkok (közel 62%) látogatásakor is szívesen fizetnek digitálisan módszerekkel.

Mire figyeljünk külföldön?

Bár a kényelem miatt egyre többen választják a modernebb fizetési módokat, a szakemberek arra intenek, hogy mindenképpen legyünk körültekintőek akkor is, ha külföldön fizetünk digitálisan.

A külföldi vásárlások során továbbra is a kártyás vagy a mobiltelefonos fizetés a legkényelmesebb választás. A legtöbb országban kiterjedt elfogadói hálózatok működnek. Utazás előtt érdemes a bankkártyát kibocsátó bank külföldi vásárlásra, illetve készpénzfelvételre vonatkozó aktuális szabályzatait megnézni, ugyanis kedvezőbb díjazása lehet például az adott bankcsoport által üzemeltetett külföldi ATM-en való készpénzfelvételnek. Az sem mindegy, hogy egy kártyás vásárlást milyen árfolyamon számol el a bank

- emelte ki Farkas Tamás, az OTP Bank betéti kártya terület menedzsere.