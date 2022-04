Titkos nyaralóhelyek Magyarországon 2022-ben: brutálisan olcsók, itt tényleg kevés a turista

Két év korlátozásokkal terhelt időszaka után idén minden jel arra utal, hogy kilő a turizmus, és elérheti akár a járvány előtti szintet az utazási kedv. Ennek azonban ára van: a legnépszerűbb, a legtöbb embert vonzó helyek nagyon megdrágulnak, akár 10-15 százalékkal is. Érdemes tehát valami mást kipróbálni idén, jobban megéri olyan helyeket felkeresni, amiről kevesen tudnak, alig van turista, így lényegesen olcsóbb. Összeszedtünk pár izgalmas úti célt tavaszra és a nyárra.

Az első negyedéves adatok alapján a korábbi előrejelzéseknél lényegesen gyorsabban állhat talpra a turisztikai szegmens Európában, így Magyarországon is. Ez többek között annak tudható be, hogy az embereknek két évnyi bezártságot követően elegük lett az otthonlétből, és az utazásokkal kapcsolatos igényeik a prioritási listák élére kerültek, a rendelkezésre álló anyagi keretükből leginkább a Balatonra, vagy a tengerhez szeretnének eljutni – fejtette ki Tóth Csaba, a CBRE Hotel divíziójának vezetője. A tavalyi évben még egyértelműen az volt az uralkodó prognózis, hogy a járvány előtti szintek eléréséhez két, akár három évre is szükség lehet, a jelenlegi tendenciák azonban ennél optimistább becslésekre adnak okot.

Ugyanakkor fájdalmas lesz a drágulás. Az élelmiszerárak és az energiaszámlák növekedése a vendéglátóiparban és a turizmusban is érezteti majd hatását, így akár 15-20 százalékkal is drágulhat a balatoni nyaralás a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Flesch Tamás szerint.

Akinek ezek az árak már túl magasak, aki az 1000 forintos lángost már nem hajlandó kifizetni, annak tulajdonképpen tengernyi egyéb választási lehetősége van, hiszen Magyarország nem csak a Balatonból és Budapestből áll, ez a 93 ezer négyzetkilométer rengeteg csodát tartogat azoknak az utazóknak, akik hajlandóak a bejáratott úti célokon kívül más helyeket is felkeresni. Összeszedtünk pár kevésbé ismert, ellenben gyönyörű és olcsó helyet, ahol egészen biztosan jól fogja érezni magát a család.

Uppony

A hegyek ölelésében megbújó apró zsákfalu, Uppony község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Ózdtól 14 kilométerre keletre, a Bükk-vidék területén, a Csernely-patak völgyében fekszik.

A település határában és barlangjaiban számos őskori lelet került elő, továbbá ősi vasolvasztóhelyet is találtak. A Bükk legöregebb része, az Upponyi-hegység vonulatai ölelik át a községet. A látvány több mint megkapó. A Lázbérci Tájvédelmi Körzetet 1975-ben hozták létre, páratlan természeti értékeket őriz, a településen áthalad az Országos Kéktúra.

Upponyból, Bánhorvátiból vagy Dédestapolcsányból kiindulva a szemünk elé tárul a Bánvölgye egyik impozáns létesítménye a Lázbérci-víztározó, ahova elsősorban azoknak érdemes ellátogatniuk, akik szeretik a csendet, a nyugalmat, és nagy ívben kerülnék a turistacsoportoktól hemzsegő helyeket.Az upponyi völgy festői sziklabércei, mészkőszirtjei közötti szurdokszerű völgyében terül el ez a mesterséges tó. A tárolóban összegyűjtött vizet a Bán és Csernely patakok táplálják és a megtisztított víz többszázezer ember ivóvíz szükségletének ellátását biztosítja. Több olcsó vendégház is várja az érkezőket a településen és környékén is.

Ballószög

Ballószög nagyközség Bács-Kiskun megyében, a Kecskeméti járásban található, és annak érdemes idelátogatni, aki szereti a wellnest, de kerülné a tömeget. Az itt található fürdőben a felszínre törő termálvíz hőfoka 38 °C, mely jótékony hatást gyakorol az ízületi (reumatikus) és nőgyógyászati panaszokra. Három medence és sok más szolgáltatás üzemel. Az egész napos belépő 4500 forint, nyugdíjasok, diákok féláron mehetnek be. A belépőjegy árában foglaltatik a teniszpálya, a pihenőágyak, a medencék, a gőzkabin és a szaunák használata és a minden hétvégén megrendezésre kerülő szaunaszeánszokon való részvétel.

Kecskeméten és környékén megannyi természeti csoda vár ránk: a Kecskeméti Arborétum például belvárostól mintegy 3 kilométerre található, egy mesés hely, ahol 62 hektáron különböző növénykülönlegességekkel és védett fajokkal találkozunk. A Cifrapalota is Kecskeméten található, egy csodás szecessziós épület, korábban bérház volt, jelenleg képtárként és múzeumként üzemel.

Tiszaalpár

Tiszaalpár és térsége a bronzkor időszakától lakott volt, bizonyítja ezt az itt talált régészeti leletek és lelőhelyek sokasága. A Tiszaalpáron 2000-ben épített honfoglalás kori település rekonstrukciója a környéken folyó ásatások során előkerült településszerkezetet jeleníti meg.

Az apró skanzen az eredetihez képest kissé zsúfolt, hiszen a valóságban egy falu 4-6 hektáron terült el. A felépített falurészletben megtekinthetőek a korabeli mindennapi élet és az állattartás építményei: félig földbe mélyített veremház a maga egyszerű berendezésével, külső kemence, vesszőfonatos karámok, vesszőbéléses kút, gabonatároló vermek. A belépő 250 forint, diákoknak, nyugdíjasoknak 150 forint.

Megyerhegyi tengerszem

A Megyer-hegyi tengerszem és környéke az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében álló egyedülálló volt malomkőbánya. Bár a nevében szerepel a tengerszem, ez egy bányató, amelynek vize csapadékvíz, nincs köze a tengerszemek gleccservizéhez.

Ma a tó kedvelt túrázó és kirándulóhely, valamint geológiai feltárulás és kultúrtörténeti bemutatóhely is, ahol napjainkban jó állapotban levő ösvények találhatók a turisták számára, és információs táblák is segítenek tájékozódásban. Gyalogos turistaösvényeken Károlyfalváról és Sárospatakról is megközelíthető.

A Malomkő tanösvény kiemelt látogatottsággal bír, mely piros túraút-jelzéssel vezet Sárospatak belvárosától. Az erdőben a jelek jól kivehetőek, azonban a terep elég meredek, de érdemes nekivágni, hisz korlátok teszik biztonságossá azoknak, akik felülről – a hajdani bánya pereméről – is szeretnének bepillantani a vízzel kitöltött katlanba. Az ösvények hossza körülbelül 1 km.

Tisza tavi Ökocentrum – Poroszló

A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum elsősorban őshonos állatokat bemutató turisztikai látogatóközpont: igazi látványosság, mely szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan tárja a látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát.

Természetszerűen kialakított akváriumban és terráriumokban tekinthetjük meg Magyarország kétéltű- és hüllőfaunájának szinte összes képviselőjét.A földszint üvegfalán keresztül pedig az épület körül létrehozott mesterséges tó életét kísérhetjük figyelemmel – a kormoránokat, jégmadarakat, rózsás gödényeket

Ipolytarnóci Ősmaradványok

Világhírű őslénytani lelőhely van Ipolytarnócon, egy 20 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa során betemetett „ősvilági Pompeii”. Budapesttől 150 km-re északkelet felé, Magyarország szlovákiai határának közelében terül el a szlovákiai Mucsény és a Nógrád megyei Ipolytarnóc között.

A terület legfontosabb ősmaradványai: cápafogakkal hintett tengerparti föveny, szubtrópusi erdő hatalmas, megkövesedett fái, egzotikus növénylenyomatok, ősvilági élőlények lábnyomai, a vulkáni tufa áradatában összesült maradványok.

A geológiai tanösvény középső szakaszán bukkan felszínre az a lábnyomos homokkő, melyen páratlan értékű pillanatfelvételek, ősállati nyomok maradtak hátra. 2014-ig közel 2 ezer m2 felületen, 11 gerinces állatfaj 3 ezer lábnyomát sikerült beazonosítani, az ősorrszarvú, őz, szarvasfélék, ragadozók és madarak lábnyomai mellett egyéb nyomfosszíliák is iszapba kövültek.

Sétálójegy: 650 Ft/fő

Lombkorona kiegészítő jegy: 500 Ft/fő

4DX mozi jegy a fogadóépületben: 1 100 Ft/fő

Geológiai túrajegyek: