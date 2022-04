Ez már rég nem a szegények nyaralása: őrült pénzbe kerülhet a családi kempingezés 2022-ben

Már nem csak a hollandok és a németek szeretnek kempingezni, egyre több magyar család képeli el avakációt a szabad ég alatt sátrazva. Ráadásul a természetjárók mellett a fesztiválozók is sokat költenek a szükséges felszerelésekre. Utánajártunk, hogy mennyibe is kerül 2022-ben egy kezdő kempingfelszerelés: rossz hír, hogy bizony zsebbenyúlós, ha egy teljes szettet vennénk. Jó hír azonban az, hogy a legtöbb cuccot nem kell minden évben újra megvenni

A vakáció egyik népszerű formája a kempingezés, és bár a felszerelések igen drágák, szerencsére nem kell őket minden nyár alkalmával újra vásárolni. A Pénzcentrum most utánajárt annak, hogy mennyibe is kerülnek az alapfelszerelések, na és persze hogy mi a kempingszezon sztárja.

A piaci szereplőktől megtudtuk, hogy az eladásokból, és a kosárértékekből is az látszik, hogy bizony a magyarok is szeretnek kempingezni, és esetenként többet is hajlandóak kiadni egy jó sátorért, vagy egy hálózsákért. Az igazi vásárlási hullám még csak most kezdődik, azonban már márciusban is sokan vettek túra- és kempingfelszerelést. A sátor, a hálózsák, a polifoam, de a kemping gázfőző és a műanyag evőeszközök is szinte elengedhetetlenek a kempingezéshez, csak úgy, mint a kávéfőző, és a kempingszék.

Az eMag/Extreme Digitaltól megtudtuk, hogy az általuk forgalmazott termékek közül a hazai vásárlók bruttó 73 ezer forint körüli átlagáron vásárolnak sátrat, és 25 ezer forint körüli összeget fordítanak hálózsákra. Polifoam matrac helyett ők felfújható kempingágyat árulnak, ezeket 13 982 forintos átlagáron veszik az ügyfelek idén január eleje óta.

Bár már tavasszal, március, április környékén érezhető a növekedés az eladásokban, a kempingezéssel, kirándulással kapcsolatos termékekből júliusban, a nyaralási szezon kezdetén adjuk el a legtöbbet. Idén márciusban 150 százalékkal több termék fogyott tavaly márciushoz képest a túrázás és kemping kategória termékeiből

-közölték. A túrázás és kempingezés termékeit közösen vizsgálták meg megkeresésünkre, ebből pedig az látszik, hogy 2020-ban a korlátozások feloldását követően megugrottak az eladások, de a legnagyobb növekedést 2021-ben érzékelte a vállalat, mivel ekkorra már elérhetővé váltak az oltások, így valószínűleg bátrabban ki tudtak mozdulni az emberek.

A járvány első évében pont tavasz elején léptek életbe a szigorú kijárási korlátozások, amelynek nyomán jelentősen csökkentek az eladások. Júniustól viszont jelentősen megugrott a rendelések száma. 2021 során márciustól tapasztaltunk kisebb növekedést az eladásokban, nagy ugrás májusban volt, a csúcsot pedig júliusban érte el a forgalom. Az augusztusi forgalom már alacsonyabb, de még szintén elég erős volt. A kirándulás népszerűségét jól jelzi, hogy idén márciusban több terméket adott el az eMAG, mint 2020 júliusában, pedig abban az évben ez a hónap generálta a legtöbb eladást a kategóriában

- emelték ki. Náluk a legnagyobb darabszámban a 3-4 személyes sátor fogy, míg a harmadik legnépszerűbb típusban 2-2 személy aludhat. Van, aki persze kempingezni is extrán szeret, így inkább erre is többet költene, mert a kényelméből nem engedne.

Az eMAG-nál fokozatos növekedés tapasztalható a túrázáshoz, kempingezéshez kapcsolódó termékek átlagos kosárértékében. Míg korábban a pár ezer forintos termékeket keresték zömmel a vásárlóink, mostanra a 10 ezer és 30 ezer forint közötti termékek iránt is komoly kereslet mutatkozik. Viszont továbbra is a 10 ezer forintos értéket meg nem haladó termékeket részesíti előnyben az ügyfelek nagyobb hányada

- emelték ki hozzátéve, hogy a magasabb árpontú termékeknél nem igazán a luxust fizetik meg a vásárlók, hanem azt, hogy a terméket nem kell 1-2 túrázás után leselejtezni és pótolni, így több alkalommal, akár évekig is használni tudja a kempingező, miközben minőségéből nem veszít.

Inkább professzionális célú felszerelésnek érdemes nevezni a drágább termékeket, mert ezek megvásárlásakor valóban az időtállóságot fizeti meg a vásárló, nem pedig a jól csengő márkanevet

- húzták alá. Üzleteikben ilyen prémium terméknek számítanak az Intex felfújható matracai, valamint a Peme sátrai. Az idei kempingszezon sztárja a Dynamic márkájú hálózsákok és Intex Prestige Downy Twin Dura-Beam márkájú, kifejezetten kempingezésre szánt felfújható matracok, de a Connabride márkájú, hordozható hűtőládák és a gyártó jégakkujai is szintén népszerűek voltak.

Takács Csaba, az Alza ügyvezető igazgatója megkeresésünkre kiemelte, hogy véleményük szerint az, hogy mit vásárolnak az ügyfelek, attól is függ, hogy hova készülnek kempingezni, mennyi időt szeretnének ott tartózkodni, valamint milyen közlekedési eszközt választanak.

Általánosságban elmondható, hogy a kempingezés központi kérdése az éjszakai pihenés, ehhez minőségi hálózsákra, polifoamra vagy matracra és sátorra van szükségünk, hacsak nem tervezünk a szabad ég alatt aludni. Emellett természetesen fontos az élelem, és a folyadékbevitel biztosítása. Ha nem olyan kempingbe megyünk, ahol az étkezést a helyi étteremben vagy büfében is megoldhatjuk, akkor azzal kell beérnünk, amit magunkkal viszünk, ilyenkor egyszerű és helytakarékos megoldást jelentenek az instant készételek, az ún. MRE ételek. Ha hajlandóak vagyunk főzni, mindenképp javasolt egy kempingfőző, a hozzá való gázpalack és az alapvető edények, amelyek kis helyet foglalnak, és minden hátizsákban elférnek. A többi felszerelés, például a kempingbútorok, a fejlámpák, elemlámpák és egyéb praktikus kiegészítők jól jönnek, de nem nélkülözhetetlenek

- emelte ki az ügyvezető igazgató. Az ő kínálatukban rengeteg márka termékei megtalálhatóak, olcsóbbak és drágábbak egyaránt, különböző méretben, minőségben és sokféle rendeltetéssel.

A belépő szintű eszközök már néhány ezer forinttól elérhetőek, a csúcskategóriás termékek több százezer forintba is kerülhetnek. Általánosságban elmondható, hogy egy átlagos, jó minőségű hálózsák, vagy egy matrac 10 000–20 000 forintba kerül, míg egy hasonló sátor nagyjából 25 000 forintba. A legnépszerűbb kempingmárkák között megemlíthetjük a Colemant, a Husky-t, a Vango-t, a Cattarát, valamint saját márkánkat is, a Campgo-t

- tudtuk meg az ügyvezető igazgatótól. Tapasztalataik alapján a legtöbb terméket általában júliusban adják el. A járvány következtében érezhetően megnőtt az érdeklődés a túrázás iránt is, és a szokásosnál többen kerestek nagyméretű sátrakat. A külföldi nyaralás helyett újra népszerű lett a sátrazás a családok körében is. Volt azonban negatív hatása is a járványnak, hiszen elmaradtak a szokásos nyári fesztiválok, ezáltal pedig egy jelentős vásárlórétegtől estett el a webáruház is.

A vásárlók szívesen választanak olyan termékeket, amelyekkel még kényelmesebbé és kellemesebbé varázsolhatják a sátorozást. Mint a cégvezető elárulta, tavaly például nagyon keresettek voltak a kempingezőknek szánt boros poharak.

Az elmúlt időben növekvő érdeklődést tapasztalunk a prémium márkák és a magasabb árszintet képviselő termékek iránt. Mindenképp ez a helyzet a sátrak, a kempingbútorok és a kések esetében. Az elmúlt két, járvánnyal terhelt év tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a kempingezéssel egyre több vásárlónk szerzett személyes tapasztalatot, és már nem félnek drágább termékeket is választani online. Ez azonban még korántsem nevezhető általános trendnek

- tette hozzá. Az Alza kínlatában idén is megtalálhatóak például a Vango felfújható sátrai, vagy a jól bevált minőséget képviselő Therm-A-Rest matracok. A prémium elemlámpák közül említést érdemelnek a Fenix és a Lendlenser termékei, valamint a túrázás iránt megnövekedett érdeklődésre való tekintettel LEKI túrabotokat is kínálnak. Az említett márkák egyes termékeinek ára nagy szórást mutatnak az adott termék paramétereinek függvényében. Mint fogalmazott: az új szezon új márkák felbukkanását is jelenti, amelyeket vásárlóik már korábban is kerestek.

Az idei szezonban kiemelt figyelmet fordítunk saját márkánk, a Campgo termékeire. Vadonatúj hálózsák- és matrackollekcióval készültünk, ez azonban már mostanra teljesen elfogyott az ukrajnai háború és az azzal összefüggésben indult karitatív akciók miatt. Ennek ellenére persze számos újdonsággal tudunk szolgálni már most, illetve még több érkezik majd az év során. Ezek között találhatunk például kempingbútorokat, függőágyakat, vagy éppen titán edényeket, amelyek hamarosan beérkeznek raktárainkba. Kínálatunkban hegy- és sziklamászásra szánt termékek is megtalálhatók, amelyeket fokozatosan új márkákkal és termékekkel egészítünk ki. Úgy hisszük, hogy a mászás és a kempingezés remekül kiegészítik egymást, ahogy azt a népszerűségük elmúlt években tapasztalt növekedése is bizonyítja. Egy másik divatos trend a Glamping, azaz a luxus sátrazás, amire az Alza is egyre nagyobb hangsúlyt fog helyezni rá

- emelte ki a szakember.

A Vaterát is megkérdeztük, hogy alternatívaként sokan keresnek-e kemping felszerelést a licitoldalon. Mint megtudtuk, jelenleg nem kiemelkedően népszerű ez a termékkategória, a legtöbben kerékpárt, kerti szerszámokat és eszközöket, illetve a lakásfelújítás eszközeit keresik.

Jelenleg a tágabb, Szabadidő, utazás termékkategóriában közel 600 eladó kínál terméket, az ezen belül lévő Utazás, kempingezés kellékei alkategóriában pedig csaknem 450 eladó termékei vannak feltöltve

- tudhattuk meg az online piactértől. Mint mondták, az új termékeket még mindig jobban keresik, a szabadidő, utazás, illetve az ezen belüli utazás, kempingezés alkategórián belül idén 63 százalék volt az eladott új termékek aránya, a használtaké pedig 37 százalék. Hozzátették, a kemping kategórián belül a magánhirdetők egyedi ajánlatait érdemes figyelni.

Szezonon kívül igen jó akciós árakat lehet elcsípni. Például kevesen keresnek november és február között sátrat, ilyen termékek a Vatera Black Friday-én is voltak akciózva. Ugyanakkor például téli túrakabátot, meleg túrabakancsot most érdemes keresni, hiszen épp ezeknek nincs most szezonja

- emelte ki az online piactér munkatársa.

De mennyi az annyi?

Kíváncsak voltunk, hogy mekkora beruházást jelentene egy négyfős családnak, ha idén nyáron szánnák el magukat először egy kempingezős vakációra. Nekik kerestünk az interneten 4 személyes sátrat, 4 darab kempingmatracot, 4 hálózsákot, kempingszéket, és lámpát.

A sátornál a legdrágább kategória a Peme Climate sátor, amely 59 190 forintba kerül. Középárkategóriában a Mil Tec 4 személyes sátrát vásárolhatnánk meg, 35 500 forintért, míg a pénztárca barát opcióban a Vida XL 4 személyes sátorra esett a választásunk 19 620 forinttal.

Kempingmatracnál is széles a kínálat, hiszen vásárolhatunk akár összecsukható ágyat is, de mi a mobilabb verziót vettük figyelembe, a felfújható, illetve önfelfújó matracokkal. Itt az Intex Deluxe felfújható egyszemélyes ágy 6190 forintba kerül, ebből négy darab 24760 forintunkba fájna. Az önfelfújós egyszemélyes matrac 14 190 forintba kerül, ebből szintén 4 darabra lenne szükség a sátorba, ez 56 760 forintba kerülne.

A hálózsák a kempingezés szintén elengedhetetlen kelléke, hiszen éjszaka könnyen megfázhatunk, ha nem elég vastag a hálózsák anyaga.Itt a Kilimanjaro Superlight hálózsák 5999 forintba kerül, ebből 4 darab 23 996 forintba kerülne. A legdrágább hálózsák, amit találtunk a Husky Anapurna hálózsák, amely télen és nyáron is egyaránt használható, ennek ára 49 990 forint, négy darab ebből már igen vaskos 199 ezer forintot venne ki a tárcánkból.

Kempingszékből az egyszerűbb, olcsóbb kategória 3500 forintért már elérhető, határ azonban itt is a csillagos ég: akár 45 ezer forintért is választhatunk szuper kényelmes széket. Az akkumulátoros zseblámpák 9 ezer forintba, míg olcsóbb, elemes változataik már 3 ezer forintért elérhetőek.

Képzeletbeli családunknak minden felszerelésből a középkategóriás darabokat válaszottuk ki, így a sátor egy MKG-TS 4 személyes dómsátorra esett a választásunk, 18 990 forintért. Ehhez vásároltunk 4 darab QuechuaArpenaz hálózsákot, darabonként 4490 forintért, tehát 17 960 forintot költöttünk hálózsákra. Felfújható matracokat is vásároltunk a sátorba, az önfelfújós Zulu Nap matracot választottuk 7490 forintért, négy darabot így 29 696 forintért vásároltunk. Vásároltunk még 4 kemping széket, darabonként 4700 forintért vettünk Linder Excusiv széket, így erre 18 800 forintot költöttünk. Egy nagy akkumulátoros zseblámpát is vettünk 3990 forintért, valamint két kisebb elemes verziót is 1390 forintért, így zseblámpára összesen 6770 forintot költöttünk.

A számítások alapján tehát ha a négy fős családunk először vág bele a kempingezésbe, sátorral, és minden felszerelést most kell megvennie, összesen 92 216 forintot költene, ha minőségesebb termékekre vadásznak,és nem a legolcsóbbra.

A költségek itt még nem érnek véget

Persze még rengeteg dologra van szükség kempingezéshez, kezdve az edényeken, evőeszközökön,tányérokon át az ételig, tárolókig, hátizsákokig. Ha pedig családunkkal a Balatonra készülünk kempingezni, úgy további költségekre kell számolnunk.

Mint ahogy azt korábban kiszámoltuk, a szezon közepén, július második hetén indulnánk útra 4 tagú, képzeletbeli családunkkal a magyar tenger partjához, ahol 6 éjszakát töltenénk el. Csak úgy, mint szállásból, úgy kempingből is széles a kínálat, van ahol csak a helyet biztosítják, de van, ahol faházban szállhatunk meg, esetleg lakókocsiban, sőt még komfort plusz felállásban is bérelhetünk kemping szállást.

A balatonfüredi kempingben ha csak parcellát bérelünk, 4 fő részére úgy július második hetén 6 éjszakára egy 120 négyzetméteres részért 86 200 forintot kellene fizetnünk. A 90-110 négyzetméteres, hat főnek elegendő kempinghelyet 78 900 forintért bérelhetjük ki, míg egy 70 négyzetméteres parcellát 68 000 forintért - ezekben az üres placcon kívül az árba tartozik az áramvételi lehetőség, a vizesblokk használat, ingyenes animációs programok ajándékokkal, vízi csúszda, gyerekmedence, úszómedence használat, valamint ingyenes strand használat is. Ez alapján a legolcsóbb kempinghelyen hozzáadva a felszerelés árát már rögtön 160 216 forintba kerül a családi nyaralás.

Jó hír azonban, hogy a kempingfelszerelést elég egyszer megvásárolni, és ha időben gondolkodunk, úgy ezen is sokat spórolhatunk. Ráadásul ha tényleg a minőségesebb, időt álló darabokat veszünk meg, úgy akár hosszú éveken át kísérheti a családi nyaralásokat az idén vásárolt kempingfelszerelés.