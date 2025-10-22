2025. október 22. szerda Előd
A férfi török pénzzel személyi számolást végez
Gazdaság

Egy jó hír a hosszú hétvége előtt: ma felülteljesített a magyar tőzsde

MTI
2025. október 22. 18:21

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy szerdán a BUX a keddi csökkenését ellentételezte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európában és Amerikában a részvényindexek csökkentek, így a magyar tőzsde teljesítménye eltért a nemzetközi hangulattól, emelkedésével felülteljesített a külföldi börzékhez képest. A vezető magyar részvények között szerdán is az OTP volt a meghatározó, a Richter a többnapos csökkenést követően több mint egy százalékot emelkedett, a Mol árfolyama is felfelé korrigált.

Továbbra is kiugró forgalmat bonyolított le a 4iG - fejtette ki. A Mol 18 forinttal, 0,66 százalékkal 2756 forintra erősödött, 988,1 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,16 százalékkal 30 870 forintra nőtt, forgalmuk 11,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 2,05 százalékkal 1796 forintra emelkedett, forgalma 385,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,16 százalékkal 10 430 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9941,28 ponton zárt szerdán, ez 80,19 pontos, 0,81 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
