Napfelkeltekor felszálló repülőgép,
Utazás

Riadót fújt az osztrák légierő: elképesztő, ami történt, magyar gépek is érintettek

Pénzcentrum
2025. október 9. 09:46

Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán, miután két különböző utasszállító repülőgéppel ideiglenesen megszakadt a rádiókapcsolat az osztrák légtérben - számolt be a Telex.

Az osztrák védelmi minisztérium szóvivője, Michael Bauer az X-en számolt be arról, hogy 11:50-kor két Eurofighter vadászgépet kellett riasztani, amikor egy Magyarországról Dublinba tartó Boeing 737-essel megszakadt a kommunikáció Ausztria légterében. A vadászgépek felszálltak, de végül nem volt szükség beavatkozásra, mivel 11:57-kor sikerült helyreállítani a rádiókapcsolatot.

A Kronen Zeitung információi szerint ugyanazon a napon 14:44-kor ismét bevetésre indultak az osztrák vadászgépek, ezúttal egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-es miatt, amellyel szintén megszakadt a rádiókapcsolat. Ebben az esetben is sikerült később helyreállítani a kommunikációt.

Bauer szóvivő tájékoztatása szerint az ilyen bevetések során az egyik Eurofighter közvetlenül a célgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosítja a műveletet. Amennyiben a repülőgép továbbra sem reagálna, a vadászgépek kényszeríthetnék leszállásra, de ilyen esetre még nem volt példa.

Az osztrák légierő számára ezek a riasztások rutinfeladatnak számítanak. A szóvivő közlése szerint átlagosan hét-tíz naponta kell felszállniuk a vadászgépeknek, hogy ellenőrizzék a gyanús vagy kommunikációs problémákkal küzdő légi járműveket.
Címlapkép: Getty Images
