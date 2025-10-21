2025. október 21. kedd Orsolya
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ez a kép eső után készült. A pocsolyában néhány levél és a tükröződések láthatók.
Utazás

Megérkezett az igazi ősz: nem ússzuk meg a pocsék időt ma sem

Pénzcentrum
2025. október 21. 08:31

Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. hajnalban közzétett időjárás-előrejelzése szerint kedden csapadékos időjárásra kell készülni Magyarországon. A meteorológiai szolgálat térképes előrejelzései részletesen bemutatják a várható csapadékeloszlást a nap folyamán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A prognózis szerint kedd délelőtt elsősorban Budapest környékén és az északkeleti országrészben várható eső.

A délutáni órákban a főváros térségében megszűnik a csapadék, miközben a Dunántúl középső területein kezdődik esőzés.

Estére az előrejelzések alapján az ország északi részét szinte teljes egészében esőfelhők borítják majd.

Az országos időjárás-jelentés szerint reggel és délelőtt az északkeleti területeken is fokozatosan növekszik a felhőzet. Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak időszakosan szakadozhat fel a felhőtakaró.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nap folyamán elszórtan időszakos eső, zápor fordulhat elő. A déli, délkeleti szél megélénkül, azonban az északkeleti országrészben mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

A nappali csúcshőmérséklet az Északi-középhegység tágabb környezetében 5 és 13 fok között, az ország többi részén 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 5 és 13 fok közötti hőmérséklet várható.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #időjárás #hőmérséklet #eső #zápor #csapadék #dunántúl #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:31
08:25
08:14
07:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
2025. október 20.
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
3 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 napja
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
4
2 napja
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
2 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 06:30
Már csak ez hiányzott: csőd közelébe jutott a legendás gyorsétteremlánc, tömegek kerülhetnek utcára
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 05:29
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Agrárszektor  |  2025. október 21. 08:13
Riasztó előrejelzés érkezett: óriási zivatar jöhet, jobb lesz felkészülni