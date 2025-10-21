Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről.
Megérkezett az igazi ősz: nem ússzuk meg a pocsék időt ma sem
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. hajnalban közzétett időjárás-előrejelzése szerint kedden csapadékos időjárásra kell készülni Magyarországon. A meteorológiai szolgálat térképes előrejelzései részletesen bemutatják a várható csapadékeloszlást a nap folyamán.
A prognózis szerint kedd délelőtt elsősorban Budapest környékén és az északkeleti országrészben várható eső.
A délutáni órákban a főváros térségében megszűnik a csapadék, miközben a Dunántúl középső területein kezdődik esőzés.
Estére az előrejelzések alapján az ország északi részét szinte teljes egészében esőfelhők borítják majd.
Az országos időjárás-jelentés szerint reggel és délelőtt az északkeleti területeken is fokozatosan növekszik a felhőzet. Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak időszakosan szakadozhat fel a felhőtakaró.
A nap folyamán elszórtan időszakos eső, zápor fordulhat elő. A déli, délkeleti szél megélénkül, azonban az északkeleti országrészben mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.
A nappali csúcshőmérséklet az Északi-középhegység tágabb környezetében 5 és 13 fok között, az ország többi részén 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 5 és 13 fok közötti hőmérséklet várható.
