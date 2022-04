Súlyos pénzeket bukhatsz a nyaraláson: hamar beüt a krach, ha ezekre nem figyelsz

Bár már a legtöbb országba különösebb szabályok nélkül be tudunk utazni, de még mindig érdemes odafigyelni pár dologra, amivel megkönnyíthetjük a saját életünket. Ezekre a dolgokra figyeljünk oda, ha elutazunk a közeljövőben!

Mindjárt itt van a hosszúhétvége, amin a két évnyi bezártság után sokan útra kelnek, akik közül vannak, akiknek ez lesz az első nyaralása a pandémia kezdete óta. Annak ellenére is, hogy folyamatosan követjük az utazással kapcsolatos változásokat könnyedén belefuthatunk új szabályokba, amikkel az utazás napján nem jó dolog szembesülni.

Érdemes odafigyelnünk sok dologra: a már megszokott dolgok mellett ugyanis most már figyelnünk kell az oltási, tesztelési kötelezettségekre, a roaming szabályokra, illetve arra is, hogy mikor és milyen feltételek mellett tudunk törölni egy utazást, vagy pont, hogy mit tehetünk, ha tőlünk független okok miatt marad el a várva várt nyaralás.

Legyünk tisztában a jogainkkal

Már Magyarországon nincsen erre kifejezetten külön rendelet, de az Európai Unióban van egy, ami kifejezetten a repülővel utazni vágyók jogait hivatott védeni (261/2004/EK rendelet). Ezalapján pedig bizonyos esetekben a légitársaságoknak kötelessége kártérítést fizetnie bizonyos esetekben. Ilyen, például, amikor a gép több mint 3 órát késik, vagy ha közvetlenül a járat indulása előtt törlik a gépünket és nem tudnak nekünk másik járatra helyet biztosítani.

A kártérítés összege több mindentől is függ. Késés esetén a szabályozás figyelembe veszi a késés idejét, illetve azt is, hogy milyen hosszú útról beszélünk.

Fontos, hogy ha a késés miatt az eredetileg tervezett indulás a következő napra tolódik, akkor az adott esetben a légitársaságnak köteles ingyenes szállodai ellátást, illetve a szálloda és a reptér között ingyenes transzfert biztosítania. Ha ezt nem képesek megtenni, akkor számlákkal kell bizonyítanunk a plusz költségeket, amiket meg kell téríteniük nekünk.

Azon felül, hogy késés esetén (ha teljesül az, hogy 1500 kilométeres táv esetén legalább 2 órát, 1501-3500 kilométeres felett 3 órát, illetve 3501 kilométer felett legalább 4 órát késik a gépünk) a légitársaságnak kötelessége a késés mértékével arányos értékben frissítőt és étkezést biztosítania, bizonyos esetekben kártérítésre is jogosultak vagyunk. Ezt akkor kell igényelnünk (és ne felejtsük el, hogy nekünk kell jeleznünk a hazaérés után a légitársaságnál), ha a járat késése érkezéskor meghaladja a 3 órát.

Ha elkapjuk a koronavírust

Egyes légitársaságok rugalmas foglalási lehetőségeket kínálnak nekünk, arra az esetre, hogy ha mi vagy akár az útitársunk elkapná a koronavírust. Azonban nagyon fontos, hogy mindenképpen olvassuk el az apróbetűs részt, ajánlja a DailyMail, mert nem minden esetben van ez benne automatikusan a repjegy árában, sokszor plusz pénzt kell azért fizetnünk, hogy az utazási időpontunk rugalmas legyen.

Mindenképpen érdemes mérlegelnünk azt a lehetőséget, hogy inkább ráfizetünk a repülőjegy árára, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján bármi megtörténhet, és egy rugalmas lemondási lehetőséggel át tudjuk ütemezni a nyaralásunk.

Érdemes ezeknek a szabályoknak még a foglalás előtt utánanézni, mivel sok esetben súlyos összegeket, hiszen akár fejenként akár 60 ezer forinttal is drágulhat az utunk egy ilyen szerencsétlen véletlen miatt.

Mindig kössünk utasbiztosítást

Utasbiztosítás nélkül lehet, de egyáltalán nem érdemes nekivágni az útnak, főleg most nem, amikor bármikor önhibánkon kívül karanténba kerülhetünk egy idegen országban. Viszont, ahogyan a repülőjegy lefoglalásánál is, itt is mindig olvassuk el az apróbetűs részt is. Sajnos nem mindegyik biztosítás terjed ki a Covid-hoz kapcsolódó esetekre, viszont mindenképpen érdemes egy olyan csomagot választanunk, ami fedezi a költségeinket, hogy ha esetleg a koronavírus miatt ragadnánk egy országban, vagy kénytelenek vagyunk átütemezni egy nem várt fertőzés miatt a nyaralásunk.

Nézzünk utána a helyi szabályoknak

Bár a Magyarországra belépőknek már nem kell semmilyen űrlapot kitöltenie, vagy tesztet, esetleg oltási igazolást felmutatnia sok országban még nem töröltek el minden szigorítást, amit a koronavírus okozta járvány miatt vezettek be az elmúlt években. Éppen ezért mindenképpen tájékozódjunk nem csak a helyi szabályokról, de a belépési követelményekről is, mert annál kellemetlenebb nincs, mint amikor a reptéren ragadunk és megpróbálunk súlyos összegekért foglalni egy jegyet haza. Ezen felül a légitársaságoknak is lehetnek saját szabályai, sok helyen kötelező például az FFP2-es maszk, aminek hiányában megtagadhatják tőlünk a beszállást.

Legyen érvényes TB kártyánk

Ha az unión belül utazunk mindenképpen érdemes indulás előtt igényelni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, hiszen ezt minden EU tagállamban elfogadják, és így mi is igénybe vehetjük az állami orvosi ellátást. Ez sajnos nem minden esetben ingyenes, de az biztos, hogy olcsóbb, mintha egy magánrendelőt keresünk fel. Ami például most, a húsvéti ünnepek alatt lehet, hogy nyitva sincsen.

Roaming költségek

Szerencsére pár nappal ezelőtt az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta, hogy a következő tíz évben is többletköltségek nélkül lehessen használni a mobiltelefonunk az EU-n belül. Ezzel biztosítva van, hogy 2032 júniusáig az európaiak az unión belüli utazásaik során ugyanolyan feltételek mellett tudják használni a mobilelőfizetésüket hívásra, SMS-s küldésre és internetezésre, mint a saját országukban, többletköltségek nélkül, akár három, egymást követő hónapon keresztül.

Viszont, ha az unión kívülre utazunk már érdemes utánajárni, hogy pontosan mennyibe is kerülnek a roaming díjak, hiszen, ha például Marokkó az úticélunk, akkor egy hosszabb telefonbeszélgetés, vagy a GPS bekapcsolása tízezrekkel is megdobhatja a telefonszámlánkat. Éppen ezért érdemes beruházni kint egy sim kártyára, ha esetleg hosszabb időre megyünk.

Gondoljuk át, hogy ha kártyával fizetünk

A koronavírus-járvány kitörése óta ma már a legtöbb helyen elfogadják a bankkártyát hazánkban, így nem csoda, ha már nem szeretnénk kézpénzfelvétellel és pénzváltással szöszmötölni. Arra viszont, főleg most, hogy a forint gyenge lábakon áll, figyeljünk oda, hogy sokszor a bankok sokkal rosszabb árfolyamon fogják nekünk váltani a pénzt, ráadásul a külföldi pénzfelvétel még sokkal többe kerül.

Ha mindenképpen ragaszkodunk a kártyás fizetéshez először járjunk utána, hogy a számlacsomagunkban milyen feltételek vonatkoznak a külföldi fizetésre, illetve kézpénzfelvételre, vagy akár érdemes egy olyan, második bankszámlát nyitni, amit pontosan az ilyen utakra találtak ki. Ilyen lehet akár a Revolut vagy a Curve, amiknek a számlavezetése ingyenes, ráadásul sokszor sokkal jobb feltételeket kínálnak.