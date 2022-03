Sok élelmes budapesti már csak így utazik: dobták a régi buszjegyet, bérletet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A több mint 70 ezer felhasználó mostantól már a BKK vonaljegyét, továbbá a 30 és 90 perces utazásra szóló jegyét is megveheti a K&H+ alkalmazásban - közölte a bank. A közlekedési mobiljegyek már eddig is népszerűek voltak az appban: összesen 130 ezer vásárlás történt. A lépés pedig fenntarthatósági szempontból is fontos, egyrészt papírmentesen lehet mobiljegyet vásárolni, másrészt a tömegközlekedés környezetkímélőbb az autózásnál.

A fővárosi tömegközlekedésben új fejezet nyílt, a Budapesti Közlekedési Központ ugyanis bevezette a 30 és 90 perces időalapú jegyeket, amelyek eddig nem voltak a palettán. A BKK időalapú jegyei és a sima vonaljegyek is elérhetőek már a K&H+ alkalmazásban - közölte a társaság. A lépés újabb lendületet adhat az online jegyvásárlóknak, akik eddig is jól szerepeltek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bank alkalmazásának jelenleg több mint 70 ezer regisztrált felhasználója van, akik eddig - 2020 ősze - óta összesen 130 ezer alkalommal vásároltak valamilyen közlekedési mobiljegyet a 90 város egyikében és a települések közötti - azaz helyközi - utazásra. Az appon keresztül történő jegyvásárlás kényelmes, gyors, hiszen nem kell sehol sorban állni a jegyért, valamint teljesen biztonságos. Az online jegy mindig ott lesz a telefonban, így nem kell egy többszöri átszállásos utazásnál a jegyekkel bajlódni, ha jön az ellenőr. Fenntarthatóság szempontjából is fontos, hogy online lehet közlekedési jegyet vásárolni. Egyfelől hozzájárul a papírmentesebb környezethez, másrészt a tömegközlekedés környezetterhelése eleve alacsonyabb, mint például az autózásé. A BKK-s jegyek bevezetése jól illik a társaság eddigi innovációs fejlesztéseibe, amelyek célja, hogy a K&H+ alkalmazásban minél több, úgynevezett bankoláson túli szolgáltatás váljon elérhetővé, természetesen a bank- és a biztosító által nyújtott megoldások mellett - mondta Árva András, a K&H lakossági szegmens marketing vezetője. A szakember azt is elmondta, hogy az eddigiekben bevezetett, az okostelefonon is elérhető szolgáltatások, például a személyi kölcsön-igénylés, az okostelefonos fizetés, köztük az Apple Pay, a Garmin Pay és a Google Pay, a biztosításkötési lehetőség, valamint a jövőben megjelenő megoldások egy digitális ökoszisztéma alapját képezik, amely kényelmes és gyors ügyintézést, bankolást nyújt az ügyfeleknek.

Címlapkép: Getty Images

