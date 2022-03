Sokat lazultak az utazási szabályok: se tesztet, se oltást nem kérnek már az angliai beutazáshoz

Megszűnt pénteken a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt összes beutazási korlátozás az Egyesült Királyságban. A brit kormány által e hét elején bejelentett intézkedés értelmében brit idő szerint hajnali 4 órától - közép-európai idő szerint 5-től - a külföldről érkezőknek nem kell kitölteniük az utasazonosító űrlapot (passenger locator form), és senkinek nem kell koronavírustesztet végeztetnie. A koronavírus elleni teljes körű beoltottságot a brit kormány jelenlegi meghatározása szerint két beadott oltási adag, illetve az egykomponensű Janssen-vakcinából értelemszerűen egy beadott dózis jelenti.

A brit kormány jelenleg a Covaxin, a Moderna, a Janssen, a Novavax (Nuvaxovid és Covovax), az Oxford/AstraZeneca, a Pfizer/BioNTech, valamint a kínai Sinopharm és Sinovac oltóanyagait ismeri el.

A nem teljesen beoltottaknak eddig az indulás előtti két napban elvégzett koronavírusteszt negatív leletét kellett felmutatniuk ahhoz, hogy beléphessenek az Egyesült Királyságba, és az érkezés utáni második nap végéig is el kellett végeztetniük egy PCR-tesztet. Péntektől ezek az előírások is megszűntek, vagyis immár azoknak sem kell az indulás előtt és az érkezés után koronavírus-szűrést végeztetniük, akik a brit kritériumok alapján nem számítanak teljes körűen beoltottaknak.

A hivatalos indoklás szerint a döntés megfelel a brit kormány nemrégiben ismertetett stratégiájának, amelynek alaptétele az, hogy a továbbiakban az egyéni szabadságjogok korlátozása nélkül kell együtt élni a koronavírussal. A kormány szerint az utazási korlátozások teljes feloldásáról szóló döntésben mindemellett része van a brit oltási kampány sikerének is. A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb, csütörtök esti tájékoztatása szerint a brit lakosság 85,6 százaléka kapott eddig két oltási dózist, és 67,1 százaléknak a harmadik, emlékeztető adagot is beadták. Az első, a második és a harmadik oltási dózisból eddig összesen több mint 140,5 milliót adtak be az Egyesült Királyságban.

A brit kormány március végétől felszabadítja azokat a szállodai férőhely-kapacitásokat is, amelyeket azoknak a beutazóknak tartott fenn, akiknek érkezésük után őrzött karanténhotelekbe kellett vonulniuk. Ez az előírás a járványügyi szempontból különösen veszélyesnek nyilvánított országokból érkezőkre vonatkozott, de a szabályozást a gyakorlatban már hónapok óta nem használják, és az ilyen országok számára fenntartott "vörös lista" is hosszú ideje üres.