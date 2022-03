Kirándulók, figyelem: figyelmeztetést adott ki a FŐKERT, erről mindenkinek tudnia kell

A hosszú hétvégének, és az egyre kedvezőbb időjárásnak köszönhetően növekvő látogató-forgalomra tekintettel, a FŐKERT kéri a XVII. kerületi Nagylegelő-erdőben, és általában a budapesti erdőkben kirándulókat, hogy ahol frissen ültetett növendék fákat látnak, vigyázzanak rájuk, ne menjenek a területre.

2022 tavaszán két erdőterületen is nagyobb mennyiségű facsemetét ültet a FŐKERT. Az első telepítés során a XVII. kerületi Nagylegelő-erdőben került 2000 db facsemete a földbe március első felében.

A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FŐKERT Kertészeti Divízió 2022. január elseje óta összesen több mint 300 hektár alapterületű, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló erdőterület kezelésével is foglalkozik. Az új feladat elvégzésére új munkatársak is csatlakoztak a FŐKERT Divízióhoz.

Az ültetéseket gondos előkészületek előzik meg. A FŐKERT Természetvédelmi és Erdőkezelési Osztályának munkatársai lekaszálják a területet, átforgatják a talajt és kifúrják az ültetőgödröket. A csemetéket viszonylag sűrűn helyezik el, de nem szabályos sorokba rendezve, hanem a természeteshez hasonlító, véletlenszerű elhelyezéssel.

A most elültetett csemeték őshonos fajok egyedei, mint például a kocsányos tölgy vagy a mezei juhar. Ezek fő erdőalkotó fafajok, amelyeket nagyobb számban ültetnek. Közöttük vannak elszórva az úgynevezett színezőfajok, mint például a vadalma vagy a vadkörte, illetve cserjék is, például a csíkos kecskerágó.

Ezekre az erdőterületekre a FŐKERT úgy nevezett konténeres erdészeti facsemetéket ültet. Ezek olyan fácskák, amelyek a sorfákkal vagy parkfákkal ellentétben nincsenek iskolázva. Ez azt jelenti, hogy a nevelésük során nem ültetik át őket, így nem vágják meg a gyökerüket, ezért az szabadon növekedhet.

A most frissen telepített erdőfolt is hozzájárul ahhoz, hogy minél több madárfaj, rovarok vagy akár nagyobb emlősállatok is otthonra leljenek a területen és a biológiai sokszínűség növekedjen. Néhány év múlva a fák már árnyékot adnak és kellemes kirándulóhelyet biztosítanak az idelátogatóknak, a fák anyagcseréjükkel pedig friss levegő előállításában segítenek.

A Budapesti Közművek FŐKERT Divíziója kéri a környéken, és a budapesti erdőkben kirándulókat, hogy ahol frissen ültetett növendékfákat látnak, vigyázzanak rájuk, és a kutyáikat se engedjék el a területen, nehogy véletlenül kárt tegyenek a csemetékben!

Címlapkép: FŐKERT