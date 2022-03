Így áll most a Balatoni Bringakör: ezek a szakaszok már biztosan készen vannak

Most adták át a Balatoni Bringakör felújított, Tihanyt és Örvényest összekötő szakaszát – írja az Infostart.

Bizonyra sokan várják már, hogy elkészüljön a biciklis túraút felújítása a Balaton körül. A 205 kilométeres balatoni körből 2019 tavasza óta 108 km készült el, ennyi utat újítottak fel a bringázóknak. A most átadott szakasz a Balaton egyik legkedveltebb pontját, a Tihanyi-félszigetet érinti. A 2000-es években elkészült bicikliút Tihany és Örvényes között már meglehetősen rossz állapotban volt, az aszfalt erősen deformálódott és sok kátyú keletkezett az évek során. Ezt a régi szakaszt elbontották, és helyére új, 3,3 m széles gyalog-és kerékpárút került most.

A felújításnál átalakították a 71. sz. főúti átvezetést is biztonságosabbá tették sárga villogókkal, burkolati prizmákkal és figyelemeztető táblákkal, Tihanynál pedig vasbetonszerkezetű kerékpáros hidat építettek egy régebbi fahíd helyére. A tihanyi bekötőútnál és a Sajkodi sornál is nagyobb a közúti biztonság a felújítás után a figyelemeztető tábláknak és az új burkolati jeleknek köszönhetően. A biciklis és az autós közlekedés is biztonságosabb így Tihany és Örvényes közti szakaszon.