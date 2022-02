Fontos enyhítés Európában: itt vannak a maszkviselésre vonatkozó új szabályok

Olaszországban feloldották szabadtéren a kötelező maszkviselést péntektől, miközben zárt térben továbbra is viselni kell egészen március 31-ig. A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma átlépte a 150 ezret.

Az olaszok számára megkönnyebbülést jelent az egyes városokban már november végén bevezetett maszkkötelezettség eltörlése. Főleg a déli térségekben, ahol idő előtt megérkezett a nyárias meleg.

Az egészségügyi tárca rendelkezése szerint továbbra is kötelezőnek számít, hogy az utcákon mindenki magával hordja a maszkot a táskájában vagy a zsebében, és szabadtéren is felvegye, ha sok ember gyűlik össze. Kötelező marad a maszk a stadionokban is.

Az FFP2-es típusú maszkot továbbra is viselni kell zárt térben, vagyis a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, mozikban, múzeumokban, valamint az iskolákban is egészen március 31-ig.

A hétvégén újra nyitnak a diszkók és az eddig lezárt más szórakozóhelyek. Március elsejétől a stadionoknál 75 százalékra, a zárt sportcsarnokoknál 60 százalékra emelik az eladható jegyek arányát. Az omikron vírusvariáns tetőzésén túljutott országban folyamatosan csökken a napi esetszám, amely már napok óta százezer alatt van. Csökken a kórházban kezeltek száma is, egyedül a halottak napi száma haladja meg továbbra is a háromszázat. A halottak száma átlépte a 150 ezret.

Két év alatt a betegek száma meghaladta a 11,8 milliót. Az aktív betegek száma jelenleg 1,8 millió körüli. Az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) bejelentése szerint a Novavax amerikai biotechnológiai vállalat által fejlesztett oltóanyagot február 24-től kezdik el használni.