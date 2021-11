Kilábalni látszik a hazai turizmus: egyre többen pihennének 4 csillagos hotelekben

A hazai szállodák idén a tavalyihoz képest jobb évet zárhatnak, azonban ez még mindig elmarad a 2019-es rekorderévtől.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Blikknek elmondta, hogy bár jobb évet zárnak a szállodák a tavalyihoz képest, ez még mindig elmarad a 2019-es rekordoktól. Kifejtette, hogy idén másképpen kell figyelni a mutatókat, mivel több, mint négy hónapon át zárva voltak a hotelek.

Az igazi forgalomnövekedés 2021 őszén indult be, szeptembertől egyre többen pihentek hazai szállodákban, októberben pedig különösen népszerűek voltak a vidéki vendégváró helyek látogatása. A fővárosi hotelek jóval elmaradtak ettől, gyengébb a hotelek kihasználtsága Budapesten.

A vendégek többsége a 4 csillagos, vagy 4 csillag superior kategóriát keresik leginkább, ez pedig azt jelenti, hogy egyre többen igénylik a magas színvonalú szolgáltatásokat, de a 3 csillagos hotelek vendégköre is stabilnak mondható.

Baldauf Csaba elárulta, hogy a Balaton még ősszel is sokaknak okoz örömet, de nagyon kedvelt az északi régió, például Eger és környéke is. A népszerű gyógyfürdős települések, mint Hévíz vagy Bük is egyre nagyobb nyereséget termelnek. Az év végére érezhető forgalmi növekedés a járvány erősödésére ismét megállt, de az emberek valószínűleg bizakodóak a koronavírus helyzet gyors javulásával kapcsolatban, hiszen a karácsonyi és a szilveszter időszakra nagy az érdeklődés és a sok a foglalás.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke úgy véli, hogy a karácsonyi vásárok, ünnepi programok Budapesten lendíthetnek a forgalmon, vidéken ez kevésbé meghatározó.