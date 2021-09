Nyitnak az osztrák sípályák: ilyen szabályok vonatkoznak a magyarokra

Optimisták az osztrák turisztikai szakemberek, hiszen enyhültek a síelésre vonatkozó járványügyi szabályok. Míg az előző síszezonban csak osztrák vendégek használhatták a hazai síterepeket, a mostani szezonban megnyitják azokat a külföldiek előtt is. A beutazásra, síelésre érvényes védettségi igazolvánnyal lesz lehetőség.

Az új szabályozás alapján a szállodák, hütték is nyitva lesznek, valamint megszűnik a felvonók 50 százalékos kapacitáskorlátja is. A zárt helyeken továbbra is kötelező lesz az FFP2-es maszk, valamint ezt a vendéglőkben is kérhetik. A Telex arról is ír, hogy a távolságtartási szabályok is érvényben maradnak, a szolgáltatások igénybevételéhez pedig az Európai Unió által is érvényesnek tekintett védettségi igazolványra lesz szüksége a turistáknak.

Az előző ausztriai síszezon járvány miatti 85 százalékos forgalmi visszaesése után az idei szezonban a korábbi, normális időszakokat megközelítő forgalmat, legalábbis azok 80-90 százalékát várják osztrák turisztikai szakemberek az előzetes felmérések alapján

- mondta Christoph Eisinger, a legnagyobb ausztriai sívidék, a Ski Amadé ügyvezetője.

Az előző szezon veszteségei miatt a költségek, és az árak is emelkedtek, mintegy 5 százalékkal. Az osztrák síparadicsomok is követik az Európai Unió országaira jellemző gyakorlatot, miszerint a

védettségi igazolvánnyal rendelkezők mindenhova mehetnek, azonban a Szputnyikkal, vagy Sinopharmmal oltottak számára lesznek korlátozások.

A kínai vakcinával oltottak karantén nélkül léphetnek be az országba, de a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe, míg az orosz vakcinával oltottak gyakorlatilag az oltatlanokkal kerülnek egy kategóriába. Számukra 72 óráig érvényes PCR-tesztet kell felmutatni, vagy antitest-vizsgálatot, amely garantálja a szükséges számú antitest kitermelését. Akik teszttel érkeznrk, ők a 3 nap lejárta után Ausztriában újra teszteltethetik magukat, akár ingyenesen is.