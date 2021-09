Visszatér az igazi síszezon: drágulásra, tesztelésre készüljenek a magyar utazók

Európán belül az európai COVID-igazolvánnyal jelenleg egyszerű utazni. Egyedül azoknak szükséges az adott célország beutazásra vonatkozó szabályait figyelni, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, oltással, vagy nem a megfelelő védőoltást vették fel. A tavalyi síszezon gyakorlatilag teljesen elmaradt, idén azonban, bár sok országban még mindig szükséges a beutazást megelőző regisztráció, a síterepek, szállásadók készülnek és számítanak a 2021/22-es síszezonra.

A népszerű síszállások foglaltsága már most teltházas, mivel sokan a tavalyi foglalásaikat idénre szervezték át. Árak tekintetében a szokásos évi inflációkövető áremelkedésen kívül nem történt jelentős áremelkedés, azonban csökkenésre nem számíthatnak a turisták.

A magyar síelők körében továbbra is a Budapesttől max. 600 km-es távolságban fekvő síterepek a legkeresettebbek, Ausztriában a magyar kedvenc Murau-Kreischberg és Nassfeld, Lachtal vagy Schladming-Dachstein.

- mondta lapunknak Pál Orsolya, a TravelTeam munkatársa, aki hozzátette, hogy bár a korábbi évekhez képest idén a szokásosnál kisebb az érdeklődés, a magyar síelők körében továbbra is az ausztriai síutak a legnépszerűbbek. Bár sokan várják, hogy hogyan alakul a járványhelyzet, valószínűleg télen is lesz olyan, aki indulás előtt pár héttel foglalna síutat.

Azonban a nyári tapasztalatok alapján nem érdemes az utolsó pillanatig várni a foglalással, mivel gyorsan fogynak a szabad helyek.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire viselte meg a síturizmust a koronavírus, Orsolya elmondta, hogy a tavaly téli lezárások miatt természetesen veszteséggel zárta mindenki a síszezont.

Történtek tulajdonosváltások, elbocsátások és a munkaerő más szektorokba történő elvándorlása itt is sújtja a turisztikai ágazatot, ennek ellenére szerintem bizakodóan tekint mindenki Ausztriában az elkövetkezendő síszezonra.

Arról is érdeklődtünk, hogy készülnek-e az utazási irodák vésztervvel, arra az esetre, ha ismét lezárásra kerülnek az országhatárok. Pál Orsolya ennek kapcsán elmondta, hogy

bár az újabb, teljes határzár Ausztriában nincs tervben, azonban a szolgáltatók többsége biztosítja a költségmentes lemondási lehetőséget arra az esetre, ha a beutazás Ausztriába, vagy akár az adott régióba hatóságilag nem engedélyezett.

A síutakat szervező utazási irodák folyamatosan követik a szabályozásokat, így ha nem lehetséges eljutni az adott úticélra, úgy átfoglalást kínálnak más időpontra vagy helyre, esetleg az iroda visszafizeti a befizetett részvételi díjat. A koronavírusra való tekintettel sok síszállás kínál érkezés előtt egy hónapig, de akár 7-14 napig is költségmentes lemondási lehetőséget.

Az utazási irodáknál a foglalásokhoz köthető útlemondási biztosítás, ami fedezi az indulás előtti megbetegedést, vagy azt, ha induláskor a koronateszt pozitív eredménye maitt nem utazhatunk, fontos kiemelni

hogy nem jár visszatérítés akkor, ha az utat a koronavírus terjedése miatti félelemre hivatkozva mondanánk le.

Olasz Imola, a Montana Tours alapítója és ügyvezetője lapunk kérdésére elmondta, hogy az elmúlt 25 év tapasztalatai teljesen irrelevánsak az idei évhez képest, hiszen míg eddig az utak 80 százaléka október végéig értékesítésre került, addig idén ez máshogy alakul, hiszen sokan kivárnak. Azonban az iskolai- és diák csoportos sítábor szervezőik közül már mindenki jelentkezett, ők bizakodóak, és eltökéltek.

Véleményem szerint szabályok bevezetésével ugyan, de lesznek síutak. Esetleg korlátozásokat is újból bevezethetnek, mint ahogy azt tavaly Ausztria és Olaszország tette, például, hogy a síbérletre előre kellett regisztrálni. Előfordulhat, hogy ez idén is így lesz, és limitálni fogják a résztvevők számát. Azt gondolom, hogy a síelők tudatosak, és az az utazóréteg, akik felvették, vagy fel fogják venni a védőoltást. Mivel mi legfőképpen családi sítúrákat is szervezünk, ott még kérdéses lehet a 12 éven aluli gyermekes családok hajlandósága, hiszen ők még nem kaphatnak védőoltást. Azonban több sírégió már erre is fel van készülve, akár teszteléssel is.

A tavalyi síszezon elmaradása, valamint a járványügyi korlátozások az egész ágazatot megviselte. Magyarországon az utazási irodák kaptak ugyan bértámogatást, azonban más kárpótlásra nem számíthattak. A Magyarországról indított szervezett vagy akár egyéni síturizmus meghiúsult, hiszen csak az a szűk réteg mehetett síelni, aki versenyszerűen űz téli sportokat, ezekre belföldön Eplényben és Mátraszentivánon volt lehetőség.

Az utazási irodák nagy előnye, hogy mi naprakészen tudjuk a szabályokat, korlátozásokat, Covid- protokollt. Mi tudunk ajánlani Covid-sztornó biztosítást, információt és hátteret az utazóknak, ami alapján ők jól tudnak informálódni, biztonságban tudhatják a részvételi díjukat, és magukat is. Azt gondolom, hogy ma utazási irodával sokkal biztonságosabb utazni.

-mondta lapunknak az ügyvezető.

A síutakról, és az idei síturizmusról a Travelex utazási irodát is megkérdeztük. Lengyel Ádám, a vállalkozás társtulajdonosa kiemelte, hogy náluk az idei szezon a szokottnál hamarabb indult, ők ugyanis már július végén meghirdették a 2022-es síútjaikat.

Augusztus közepétől januárig érkeznek a foglalások, azonban a legnagyobb számban októberben és novemberben jelentkeznek. Mi főleg Franciaországgal foglalkozunk, ahol a legnépszerűbb pályarendszerek: Les 2 Alpes, Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Isola 2000.

A jelentős kedvezményeknek köszönhetően, amelyet partnereiknél elérhetnek a januári és márciusi időszakban ezeken a helyszíneken egy teljes hét síelés akár fejenként 250 euróból (88.260 forint) is kijöhet. Az Alpok országait is érintette az, hogy a 2020-21-es téli szezon szinte elmaradt. Franciaországban és Olaszországban egész télen nem nyithattak ki a síliftek, Ausztriában nem üzemeltek a szállások. Az általános európai utazási nehézségek miatt viszont Svájcban is jóval kevesebben síeltek az előző télen, annak ellenére, hogy oda könnyű volt a beutazás. Összességében még nem látni, hogy milyen lesz a szezon a 2019-20-ashoz képest.

Lesznek síutak, és az eddigi érdeklődések alapján reményeink szerint hasonló szezon várható, mint a vírus előtti (2019-20-as) télen. Mivel az előző síszezon elmaradt az Alpok országaiban, ez is felfelé nyomja az érdeklődést, hiszen azok, akik 1-2 évente megszokás szinten járnak síelni, ők már alig várják az idei egy hetes aktív pihenést a havas hegyek között. Csökkenő irányban módosítják az érdeklődést azonban a növekvő árak, a gyengülő forint, a külföldi utazás bonyolultsága valamint az oltatlanok tesztelési kötelezettsége.

- mondta lapunknak Lengyel Ádám.

Arra a kérdésünkre, hogy a Travelex készül–e vésztervvel a járványhelyzetre való tekintettel, a foglalásokat kezelő munkatárs elmondta, hogy ők útvonalmódosítással nem készülnek, hiszen az egyes országokon történő leggyorsabb átutazást abban az esetben ha a végcél másik országban van, a legszigorúbb határzárak idején is engedélyezték.

Véleményünk szerint az oltásoknak köszönhetően az EU-n belül már nem várhatóak olyan lezárások, amik miatt a beoltott személyek, vagy a friss negatív teszttel rendelkezők ne utazhatnának.

A jelenlegi korlátozások alapján az EU által elfogadott vakcinával való oltottság igazolásával szabadon lehet utazni, Franciaországba is. Amennyiben ez nem áll a rendelkezésünkre, úgy 72 óránál nem régebbi negatív antigén, vagy PCR tesztre van szükség az országba való belépéshez, míg a Magyarországra való visszatérés magyar oltási igazolvánnyal problémamentes, nélküle pedig 2 negatív teszttel válthatjuk ki a karantént.