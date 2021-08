Így készült régen az új kenyér: ebben a muzeális malomban még ma is őrölnek

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A szatmári tájban bújik meg a lombok között az Öreg-Túr vizén egyik büszkesége, a Túristvándi vízimalom, ami hosszú idő után pünkösdkor újra megnyitotta a kapuit a látogatók előtt. Szeptemberre már be is telt a malon naptára: jönnek egyéni látogatók, de turistacsoportok is érkeznek, és a fővárosi iskolásoknak is megmutatják, hogyan őrölték régen a lisztet a kenyérhez.

